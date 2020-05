A hét ábrája: beszakadt az olasz munkanélküliségi ráta, de az meg hogy lehet?

Miközben több nagy eurózóna tagország márciusi munkanélküliségi rátája a koronavírus válság hatására érthetően megugrott, addig az olasz ráta egyedüliként 0,9%-ponttal esett. Ez igencsak érdekes egy olyan országban, ahol a karanténok február végi és márciusi elrendelése mellett is nagyon bedurvult a járvány és a gazdaság csaknem teljes leállítására is sor került. Mégis van egy racionális magyarázat erre a furcsa jelenségre.

Az UniCredit Research „hét ábrája” sorozat mostani felvonása is látványosra sikeredett, hiszen az Eurostat adatai alapján az alábbi grafikont rakták össze az egyes eurózóna tagállamok márciusi munkanélküliségi ráta változásáról:

Amint látható: a spanyol és ciprusi ráta 0,9%-ponttal, az ír 0,6%-ponttal, a francia 0,5%-ponttal, a német 0,1%-ponttal ugrott, míg az olasz egyedüliként 0,9%-ponttal 8,4%-ra esett. Ez úgy jött össze, hogy az olasz munkanélküliek száma 267 ezer fővel esett a hónap során, de közben az inaktívaké 296 ezer fővel, 16 éve nem látott mértékben megugrott.

Ez a nyom máris megmagyarázza, hogy mi áll a kivételes olasz munkanélküliségi rátaesés mögött: a szigorú olasz lezárások mellett hirtelen jelentősen megugrott a munkaerőpiaci szempontból inaktívak száma, azaz a se nem dolgozó, se nem munkanélküliek száma. Ők feltehetően vagy nem tudtak munkát keresni (illetve munkába állni), vagy nem látták reális esélyét a munkakeresés sikerének a lezárások miatt.

Ez viszont várhatóan csak egy átmeneti állapot, mert az olasz kormány munkaerőpiaci támogató programjai mellett is sokan veszítik majd el a munkájukat. Így az UniCredit Research szakértői arra számítanak, hogy

az olasz munkanélküliségi ráta is jócskán emelkedni fog majd a következő hónapokban, amint az inaktívak számából ténylegesen munkanélküli lesz. kissé leegyszerűsítve: a most kiugró adatot produkáló Olaszországban a hirtelen megugró inaktivitási számot gyakorlatilag vehetjük munkanélkülieknek is, így viszont bizonyára "beáll szomorú a sorba" olaszország is, ahol szintén nagyot ugrik (ugrott már) a munkanélküliségi ráta.

Az olasz kormányzati szigor mértéke egyébként tényleg kiemelkedő volt a koronavírus miatt, az Oxford adatbázisa szerint a 100 pontos skálán 90 pont körüli volt a mértéke, miközben több más nagy gócpont országban ennél enyhébbek voltak a karantén szabályok, illetve kijárási korlátozások. Erről tegnap este részletesebben is írtunk:

