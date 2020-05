Aggasztóan terjed a koronavírus Iránban

Az iráni vezetés aggodalmát fejezte ki szerdán a koronavírus-járvány terjedésének növekedő tendenciája miatt. Az országban az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 100 ezret, újonnan 1680 embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírusra.

Irán az új koronavírussal leginkább fertőzött ország a közel-keleti térségben. Kianus Dzsahánpur, az egészségügy-minisztérium szóvivője a fertőzések számának növekedését azzal magyarázta, hogy a társadalom egy részének az elmúlt két hétben megváltozott a hozzáállása a koronavírus elleni óvintézkedésekhez.

A halálos áldozatok száma immár 6418-ra emelkedett Kianus Dzsahánpur szerint, az elmúlt 24 órában 78 új halálesetet jelentettek. Vasárnap, hétfőn és kedden 47, 74, illetve 63 halálos áldozata volt a járványnak. Továbbra is 2735 embert ápolnak intenzív osztályon - közölte a szóvivő.

A Covid-19 betegség terjedésének lassítása céljából az iráni hatóságok különböző korlátozó intézkedéseket hoztak, de nem rendeltek el lakhelyhez kötést vagy karantént.

Április 11. óta az állam engedélyezte az üzletek fokozatos újranyitását, hétfő óta a járvány szempontjából alacsony kockázatú megyék mintegy 30 százalékában ismét látogathatók a mecsetek.

Dzsahánpur szerint a növekedés a városok közötti közlekedés intenzívebbé válásának is betudható.

Nemzetközi szakértők, de több iráni vezető is alulbecsültnek tartja a hivatalos adatokat. Egy április közepén közzétett parlamenti jelentés szerint a valódi számok akár 80 százalékkal is magasabbak lehetnek, mint a kormány által közöltek. Ez utóbbiak ugyanis "a súlyos tünetekkel kórházba került páciensek" számán alapulnak a jelentés szerint, amely arra is figyelmeztetett, hogy télen a világjárvány újabb hulláma várható.

