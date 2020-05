Koronavírus: hamarosan újra berobbanhat a magyar turizmus

Elkezdődtek a belföldi foglalások, és nagyon sokan készülnek a nyárra - mondta a Portfolio-nak Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. A turisztikai ágazat kormányzati szervezetének vezetője arról is beszélt, hogy erőteljes belföldi marketingkampányt indítanak, és akciótervet dolgoznak ki azokra a küldőpiac-csoportokra, ahonnan könnyebben visszacsábíthatók a vendégek.

Május elején mennyire tűnik reménytelennek az idei turisztikai szezon? Lát arra esélyt, hogy 2020-ban legyenek még érdemi bevételei a szállodáknak, éttermeknek? Mi lehet a realitás: megcélozni az őszi hosszú hétvégéket, vagy a karácsonyt, vagy inkább már csak 2021-et?

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon (NTAK) keresztül online látja 1.100 szálloda, 1.720 panzió, és 28.500 magánszálláshely adatait, amelyben

látszik, hogy elkezdődtek a belföldi foglalások, és nagyon sokan készülnek a nyárra.

Az adatokból az is egyértelműen kiderül, hogy a miniszterelnök legutóbbi bejelentését követően megugrott a foglalások száma. Az NTAK az április közepét megelőző 3 hétben növekedést mutatott, a belföldi és a külföldi foglalások száma is 30%-kal nőtt a három nyári hónapra vonatkozóan. Ezt támasztja alá az MTÜ megbízásából hetente készülő felmérés is, mely a magyarok utazási hajlandóságát vizsgálja.

Guller Zoltán Fotó: MTÜ

Az adatok azt mutatják, hogy a magyarok több mint fele (54%) a járvány lencsengését követő fél évben belföldön akar utazni, a többség aktív szabadidős tevékenységeket és fürdőszolgáltatásokat szeretne igénybe venni. Külföldi utazást a válaszadók 23%-a tervez a járvány utáni első félévben. A megkérdezetteknél Horvátország és Görögország a legnépszerűbb úticél.

Meg lehet becsülni azt, hogy hány munkahelyet érint a turizmusban az elmúlt hónapok sokkhatása? Van arra reális esély, hogy ezek a munkavállalók mindannyian visszatérhessenek a magyar szállodai szektorba? A nagy szállodaláncok is elbocsátásokba kezdtek: reális, hogy ez a munkaerő vissza tud térni?

Közel 400 ezer ember dolgozik az ágazatban, úgy gondolom, hogy szükség van rájuk, az ő szakértelmükre és tapasztalatukra. A KSH április végén tett közzé adatokat, amely szerint márciusban mintegy 56 ezren veszítették el az állásukat a koronavírus miatt, mi úgy gondoljuk, hogy ennek egy része a turizmus-vendéglátás iparágból került ki, de nincs pontos adatunk az elbocsátásokra vonatkozóan.

Milyen gyakorlati tanácsot adna a turisztikai munkaadóknak és munkavállalóknak a jelenlegi helyzetben? Mire készüljenek, hogyan éljék túl azok a cégek, akiknek erre még lehet esélyük? Átalakíthatja az utazási szokásokat és a magyar turizmus szerkezetét a mostani helyzet? Elképzelhető az, hogy a nagy wellness-hotelekkel szemben megerősödnek a falusi szálláshelyek, apartmanok?

A jövőben már nem az élménykeresés lesz az utazási döntés meghozatala során a legfontosabb szempont, hanem az, hogy biztonságban érezzék magukat a vendégek – mind anyagi, mind egészségügyi szempontból.

Közzétettük a COVID 19-kézikönyvet, ami tanácsokat ad a szolgáltatóknak, legyen az vendéglátóipari egység vagy szálláshely. Ez a kézikönyv egészen apró részletekbe menően tesz javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet biztonságossá tenni a működést.

Érdekes kérdés, hogy átrendeződik-e a piac. Jelenleg az NTAK foglalási adataiból az látszik, hogy most inkább a kisebb szálláshelyek kelendőek.

Sok olyan vendég lesz, aki inkább olyan típusú szálláshelyeket keres, ahol elszigetelten üdülhet, de idővel ez változni fog.

Mennyiben tud segíteni a SZÉP-kártyával kapcsolatos módosítás? Lesz ennek érdemi hatása?

Egyszer már, a 2008-2009-es válságot követően a magyar turizmust a Széchenyi Pihenőkártya kihúzta a gödörből. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervében jelentősen csökkentette ennek a béren kívüli juttatásnak az adóterhét, egyúttal megemelte, tulajdonképpen megduplázta a munkáltató által adható összeget. A versenyszférában az eddigi 450 ezer forint helyett évi 800 ezer forintot, a közszférában az eddigi 200 ezer forint helyett akár 400 ezer forintot is adhat a dolgozóknak a munkaadó.

Biztos vagyok abban, hogy ez lesz a motorja az újraindulásnak.

Ma a belföldi szállásdíjbevételek 25%-a SZÉP-kártyából érkezik, és azt gondoljuk, hogy ez a szám még emelkedik is ezzel az intézkedéssel. Tavaly 220 milliárd forint feltöltést számoltunk, a módosításnak köszönhetően magas feltöltést remélünk, szerintem akár 400 milliárd forint is lehet a SZÉP-kártyákon.

A kormányzati mentőcsomag(ok) hangsúlyosan érintik a szektort: hogy látszik, elegendőek az eddigi lépések? Mennyire reális a munka alapú társadalom jelszava egy olyan szektorban, ahol – a vendégek elmaradása miatt – gyakorlatilag ez nem értelmezhető? Mennyiben érdemi segítség a szállodák visszajelzései alapján a bértámogatási program? Milyen szempontok alapján tett javaslatokat az MTÜ a kormánynak?

A Magyar Turisztikai Ügynökség a járvány megjelenése óta egyeztetett a megoldási lehetőségekről a szakmai szervezetekkel, és az ő véleményüket, javaslataikat is meghallgatva készítettük el a tanácsadó céggel közösen a javaslatot, amely a szükséges és elégséges intézkedéseket tartalmazza a vállalkozások életben tartásához.

Magyarország Kormánya az elsők között jelentette be a turizmus-vendéglátást segítő akciótervet, ennél gyorsabban nem lehetett volna lépni és nem is tettek ilyen mértékű intézkedéseket az ágazatban sehol Európában. Június 30-ig megszűnt a munkáltatók járulékfizetési kötelezettsége, a munkavállalók járuléka pedig jelentősen csökkent, nem kell nyugdíjjárulékot fizetni, az egészségbiztosítás díja pedig a törvényi minimumra csökkent.

Fotó: Getty Images

A túlélést segíti továbbá, hogy a helyiségbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat sem lehet megemelni, valamint az év végéig a kormány felfüggesztette minden magánszemély és vállalkozás a bejelentés napjáig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét, ami úgy gondolom, hogy hatalmas segítség.

A kormány – részben a szakmai érdekképviseletek javaslatait elfogadva – módosította a „Kurzarbeit” szabályait, ezáltal az a turisztikai szolgáltatók széles köre számára is gazdaságosan elérhető lehetőség lett, és a támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető. A vállalkozások ezen felül mindössze 0,1 százalékos kamattal, 9 havi bérre, 2 éves futamidejű, munkahelymegtartó hitelt is kérhetnek. A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a vállalkozások talpon tudjanak maradni és valahogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot, de innovatív hozzáállásra volt szükség az ágazatban, sokaknak ki kellett lépniük a komfortzónájukból, szerencsére ezt sokan meg is tették.

A magyar turizmusban működő cégek mekkora részének jelent valós segítséget a hiteltörlesztési moratórium?

Úgy gondolom, hogy két szempontból is segítség a hiteltörlesztési moratórium, egyrészről a munkavállalóknak, másrészről a munkáltatónak. A mi adataink szerint a turisztikai szektorban dolgozó vállalkozásoknál 500 milliárd forint kitettség van összességében. Ezeket a hiteleket most nem kell fizetni.

A Magyar Éttermek és Szállodák Szövetségének elemzése szerint tavaly december végéig a hazai szállodákban megjelenő összesen 31,3 millió vendégéjszakából 15,7 milliót – az összesnek 50%-át – külföldi vendégek töltötték el. Ez jelentős szám. Mi várható idén, mennyire tűnik tragikusnak a helyzet a beutazó turizmusnál. Mely régiókból térhetnek vissza először a turisták Magyarországra?

Azt gondolom, hogy az első időszak arról fog szólni, hogy mindenki a saját országában marad, ez egy biztonsági kérdés. Nyilván kampányokkal fogja minden ország ezt erősíteni, próbálja ezzel a saját turizmusát helyreállítani.

Ahogy csökken a koronavírus okozta megbetegedések száma, a Magyar Turisztikai Ügynökség elindul a marketingaktivitásokkal, első lépésként egy erőteljes belföldi kampányt indítunk,

de párhuzamosan akciótervet dolgozunk ki azokra a küldőpiac-csoportokra, ahonnan könnyebben visszacsábíthatók a vendégek, ilyenek például a szomszédos országokból érkező turisták.

A nagy nyári fesztiválok már biztosan elmaradnak, ez komoly kiesést jelent a nemzetgazdaságnak is. Mennyire várhatnak érdemi kormányzati segítséget a fesztiválszervezők?

Első a biztonság, úgy gondolom, hogy a pandémiás helyzet lecsengésével először kisebb léptékű fesztiválokat kell tartani, akár abból többet, vagy egyszerre többet, de egyelőre nem lehet rendezvényeket tartani. Amint ez a helyzet változik a Magyar Turisztikai Ügynökség a kisebb fesztiválokhoz is minden segítséget és támogatást meg fog adni annak érdekében, hogy segítsük azokat a vállalkozásokat, zenészeket, művészeket, akik hetek-hónapok óta bevétel nélkül maradtak.

Címlapkép: Getty Images