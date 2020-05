Magyarország már nem demokrácia – állítja a Freedom House

A Freedom House éves jelentésében ír arról, hogy Magyarország már nem tekinthető demokráciának a hatalom példa nélküli konszolidációja miatt – számol be a hírről a Bloomberg.

A Freedom House jelentése szerint Magyarország most már egy hibrid rezsim, valahol a demokrácia és az autokrácia között, miután Orbán Viktor miniszterelnök és a kormánypárt a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben korlátlan időre szóló rendeleti kormányzást vezetett be.

Magyarország most esett a legnagyobbat a listán, amióta a Freedom House publikálni szokta „Nations in Transit” jelentését, de a többi volt 29 kommunista országban is csökkent a demokrácia iránti elköteleződés.

A demokratikusként aposztrofált országok száma 10-re csökkent az egy évtizeddel ezelőtti 15-ről, míg az olyan hibrid rezsimek száma, mint Magyarország, 10-re ugrott a korábbi 3-ról. A teljesen autokratikus rendszerűnek nyilvánított országok száma pedig 9-re csökkent a korábbi 11-ről.

A Freedom House minden országnak demokrácia-pontokat ad hét kategória mentén, mint a választások, korrupció, bíróságok függetlensége vagy médiafüggetlenség.

Idén Szerbia és Montenegró is a hibrid rezsimbe került a jelentés szerint, míg Lengyelországot a korábbi konszolidált demokrácia állapotból félig konszolidált demokráciára minősítették le.

Címlapkép: Getty Images