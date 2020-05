Ami most Kína és az USA között történik, az nagyon nem hiányzik a világnak a koronavírus mellé

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kínai áprilisi exportadatok meglepően kedvezőek, ami elsőre jó jel a koronavírusból való kilábalást nézve. A JP Morgan elemzője azonban árnyalja a képet: ha Kína kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben nagy lesz, akkor az amerikai fél úgy érezheti, hogy az ázsiaiak nem fair módon profitálnak a helyzetből. A két fél között pattanásig feszült a helyzet, a kereskedelmi konfliktus kiéleződését már a piacok is elkezdték árazni. A JP Morgan elemzője szerint ez most nagyon nem hiányzik az amúgy is szenvedő világgazdaságnak.