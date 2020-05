Üzentek az innovatív gyógyszergyártók: a járványban és a gazdaság újraindításában rájuk lehet számítani

Az innovatív gyógyszergyártók támogatják a kormány válságkezelő lépéseit, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi krízis jellegéből fakadóan a gazdaság újraindításához elengedhetetlen a stabil egészségipari szereplők, így a fejlesztésorientált gyógyszercégek közreműködése is. Az innovatív gyógyszergyártók arra készülnek, hogy megfelelőn segítsék a gazdaság gyors talpra állítását, az ország újraindítását. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által készített negyedik Innovatív Gyógyszeripari Körképének eredménye azt mutatja, hogy a krízis megoldásának kulcsterületein, így a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is kiemelkedő az innovatív gyógyszergyártók szerepe, ami a vállalatok vezetői szerint a következő években még tovább erősödik.

Innovatív gyógyszergyártók: profi középpályások

Elkészítette negyedik gyógyszeripari körképét az AIPM, melyben az egyesület két kérdésen keresztül azt vizsgálta, hogy a megkérdezett vállalatvezetők miként látják a hazai egészségügy jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetét és szerepét.

A kutatás fő üzenete, hogy a (magyar gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adó ) fejlesztésorientált hazai gyógyszervállalatok legfelső vezetői úgy gondolják, hogy

az érintett cégek a koronavírus-járvány hatására kialakult krízis enyhítésének kulcsterületein, a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is nélkülözhetetlenek.

„Az innovatív gyógyszergyártók partnerként támogatják a kormány válságkezelő lépéseit. A fejlesztésorientált hazai gyógyszercégek tevékenyen részt vesznek a koronavírus elleni küzdelemben, hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez, munkahelyek biztosításával és a társadalom munkaképességének segítésével erősítik a magyar gazdaságot, valamint támogatják annak újraindítását is" - fejtette ki a kutatás eredményei kapcsán Holchacker Péter, az AIPM igazgatója. Azt is kiemelte: „az eddigiekben főként a védekezésre kellett fókuszálni, de ezek fenntartása mellett – focis hasonlattal élve – az ellentámadás tudatos szervezése is fontossá válik: stabil egészségipari szereplőként az innovatív gyógyszervállalatok e tekintetben olyanok, mint a profi középpályások: aktívan részt vesznek a védekezésben, kiszámíthatóan megtartják a labdát, majd a megfelelő időben segítik a támadás megindítását.”

Innovatív ipar + növekedés

Az AIPM kutatása megvizsgálta, hogy a válaszadók szerint az innovatív gyógyszeripar mely területeken fejti ki leginkább pozitív gazdasági hatását. Az eredmények szerint az innovatív gyógyszeripar a kutatás-fejlesztésen, valamint az egészséges munkaerő biztosításán keresztül erősíti leginkább a magyar gazdaságot. Úgy látják: a gazdasági hozzájárulás szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy az innovatív gyógyszeripar a klinikai kutatások segítségével erősíti a hazai innovációt, ösztönzi a nemzetközileg is elismert tudás megszerzését (4,4). Szintén eléggé fontosnak tartják, hogy korszerű terápiák segítségével segíti a megelőzést és gyógyítást, így hozzájárul az egészséges munkaerőhöz (4,3). Valamivel kisebb, közepesen fontos jelentőségűnek tartják, hogy a szektor önálló adózóként közvetlenül járul hozzá az államháztartási bevételekhez (3,5), valamint önálló munkahelyeket teremt (3,4).

A kutatás azt is vizsgálta, hogy miként látják a válaszadók a következő 5-10 évben az innovatív gyógyszeripar hozzájárulását a magyar, az EU-s és a V4-es országok GDP-jéhez, valamint hogyan vélekednek a Magyarországon lakosonként egészségügyre költött összeg alakulásáról.

Az eredmények alapján a válaszadók az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlyát tekintve kis növekedésre számítanak a következő 5-10 évben. Úgy gondolják, hogy valamennyire bővül majd a szektor hozzájárulása az EU-országok (4), a visegrádi országok (3,9), valamint Magyarország GDP-jéhez (4). Változatlanságra számítanak ugyanakkor a hazai foglalkoztatottság tekintetében: a kutatás alapján az innovatív gyógyszeripar hozzájárulása a hazai foglalkoztatottsághoz inkább nem változik (3,4). Eszerint tehát a következő időszakban is a jelenlegi, nagyjából 50 ezer fős iparági foglalkoztatottságra számítanak a gyógyszergyártók vezetői. A magyarországi egészségügyre költött összeg növekedését prognosztizálják ugyanakkor: úgy látják, a jelenleg hazánkban lakosonként egészségügyre költött összeg kis mértékben növekedni fog a következő 5-10 évben (4,1).

