Megszólalt Trump tanácsadója: egyelőre nem lesz több mentőcsomag

A Fehér Ház nem tárgyal a kongresszussal újabb koronavírus-mentőcsomagról, inkább kivárnak és megnézik, hogy milyen hatása lesz az újranyitásnak a gazdaság teljesítményére – mondta Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója a sajtónak.

A kongresszus már négy nagyobb törvényt is implementált a koronavírus hatásainak elhárítása érdekében, három ezek közül az amerikai gazdaságot védte. A demokraták a héten újabb mentőcsomagot mutatnának be, mellyel több pénzt adnának a föderális kormánynak és az állami kormányoknak is koronavírus-tesztelésre és egyéb védekezési formákra.

Kudlow hangsúlyozta: épp most volt egy nagyobb infúzió, jelenleg nem tárgyal a kongresszussal tovább a Fehér Ház.

Egy másik interjúban, melyet a Bloombergnek adott, a tanácsadó elárulta, hogy arra készül a Trump-kormány, hogy a vírus második hulláma miatt lehet, hogy bizonyos ágazatokat újra le kell majd zárni.

Az amerikai munkanélküliség 14,7%-ra ugrott áprilisban, 20,5 millió munkahely szűnt meg a koronavírus miatt. Az országban 1,26 millió fertőzöttet regisztráltak, 75 ezren vesztették az életüket a járvány miatt.

(MarketWatch)

Címlapkép: Getty Images