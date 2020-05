Megvan, honnan indult ki a koronavírus-járvány Amerika egyik epicentrumában

Egy manikűröstől terjedt el Kaliforniában a koronavírus – állítja Gavin Newsom, az állam kormányzója.

„Az egész Kalifornia államban, a tömeges terjedés, egy manikűröstől indult. Én nagyon aggódom emiatt” – mondta a kormányzó egy mai sajtótájékoztatón. Azt, hogy konkrétan melyik szalonból terjedt el a járvány, illetve hogy történt pontosan a terjedés, a politikus nem árulta el.

A kijelentés sokkolta a kaliforniai manikűrösöket és a California Board of Barbering and Cosmetology nevű érdekvédelmi szövetséget is, akik nem hallottak erről a megállapításról a kormányzó nyilatkozata előtt. A manikűrösök most amiatt aggódnak, hogy újranyitás után sem fogják őket látogatni az ügyfelek.

A Covid-19 60 600 embert fertőzött meg Kaliforniában, közel 2500 halálos áldozatot szedett. Az amerikai államban négy lépcsőben nyitnak újra, a manikűrösök a harmadik fázisban nyithatnak meg ismételten.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images