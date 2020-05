Merkely: nem dübörög a koronavírus-járvány, de a vírustól még nem tudtunk megszabadulni

A vártnál kevesebb budapesti vett részt szerdáig a múlt héten elindult koronavírus-szűrővizsgálaton, ezért kezdeményezett egy megbeszélést a Semmelweis Egyetem rektora a főpolgármesterrel és a kerületi polgármesterekkel, kérve, hogy segítsenek a mobilizálásban. Merkely Béla azt mondta, a megbeszélés időpontjáig a pestiek 32, a budaiak 53 százaléka jelent meg a tesztelésen, ami jóval alatta van a vidéki eredményeknek és a remélt. Több polgármester arról beszélt a hvg.hu-nak, megkapják majd a szűrésre behívottak listáját, akiket próbálnak majd felkeresni, pénteken pedig Karácsony Gergely is közzétett egy általános felhívást.

Merkely Béla elmondta, a megbeszélésen szóba került, mikor nyithat Budapest – a polgármesterektől származó információ alapján a többség jövő hét eleji-végi lazítást szeretne. Merkely azzal érvelt, a pontos kutatási adatok segíthetnek a főváros megnyitásában is. A nyitás mindannyiunk érdeke, de ennek feltétele, hogy a reprezentatív számokból kiolvasható fertőzöttségi adatok alacsonyak legyenek. Jövő hét elején-közepén nyilvánosságra hozza a részeredményeket, abból már le lehet vonni következtetéseket. A teljes szűrőprogramot május 15-én fejezik be.

Az látszik, hogy a fertőzöttek felét az idősotthonok lakói, illetve az egészségügyi dolgozók teszik ki – tehát a járvány, más országokhoz hasonló módon, elsősorban ott terjed –, ennek ellenére a koronavírust bárhol el lehet kapni. Nem dübörög a járvány, de a vírustól még nem tudtunk megszabadulni – mondta. Úgy fogalmazott, tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a járványveszély megmaradt.

Arról is beszélt, a Margit-sziget, a Duna-kanyar és egyéb népszerű közterület lezárásának azért nem látja értelmét, mert ez esetben máshol lesz egyszerre sok ember, ami növeli a fertőzés veszélyét. A játszóterek megnyitásának sem látja akadályát, csak ott ki kell alakítani egy etikettet: meg kell határozni, hogy egyszerre hány gyerek lehet bent, a felnőtteket pedig meg kell kérni arra, hogy a gyerek által használt eszközöket rendszeresen töröljék át.

Nem tudni pontosan, hogy a koronavírus hogyan viselkedik, eltűnik-e nyárra, és nem tér-e vissza október-novemberre, de a sok évtizedes tapasztalatok azt mutatják, nyáron kevesebb a felsőlégúti megbetegedés és a vírusfertőzés. Ennek az az oka, hogy az emberek többet vannak szabad levegőn és napon, ahol a vírus koncentrációja és fertőzőképessége alacsonyabb és gyorsabban el is pusztul, arról már nem is beszélve, hogy a szervezet is sokkal ellenállóbb. Ez alapján azt mondja, nyáron remélhetőleg könnyebben kezelhető a vírus, őszre pedig talán már lesz valamilyen vakcina ellene.

Címlapkép: Getty Images