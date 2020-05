Néhány hónap és jönnek az olcsó, otthon végezhető koronavírus-tesztek

Az amerikai National Institutes of Health egyik képviselője a szenátusnak ismertette, hogy több millió, könnyen használható koronavírus-tesztet terveznek készíteni, de ez jó eséllyel a nyár végére készül csak el – ismerteti a magazin.

Több gyógyszercég is dolgozik ilyen teszteken, viszont még nincs meg a forgalmazáshoz szükséges engedély. Eddig egyedül a LabCorp csinált otthon is végezhető teszteket, viszont ezeket is be kell küldeni egy laborba az eredmények kiértékeléséhez. Az eredményre több napot kell várni és a termék egyelőre elsősorban csak egészségügyi dolgozóknak elérhető.

Áttörést hozhatnak az antigén-tesztek: az OraSure Technologies egy olyan teszten dolgozik, amely 20 percen belül megállapítja az alanyról, hogy fertőzött-e. Egy ilyen teszt ára körülbelül 10 dollár lesz, sok esetben ráadásul a munkáltatók, illetve a biztosítók ennek az árát ki is fizetik.

Kérdés viszont, hogy mennyire lesznek pontosak ezek az antigén-tesztek, szintén fontos kérdés, hogy az orvosi minisztériumok hogy tudják majd az otthon elvégzett teszteket ellenőrizni – hívják fel a figyelmet egészségügyi szakértők.

„4-6 hónap múlva, szerintem lesz egy csomó jó tesztcsík, melyből egy egész csomagot meg tudunk venni és tesztelni tudjuk magunkat pár naponta, mielőtt visszamegyünk az iskolába vagy a munkahelyre” – mondta David R. Walt, a Harvard Medical School diagnosztikai szakértője a CNBC-nek. Hozzátette: akár hamarabb is kikerülhetnek a piacra ezek a tesztek, de ehhez felügyeleti és stratégiai koordinációra van szükség.

