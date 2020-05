Operatív törzs: rengeteg titok övezi a koronavírust

Szlávik János, a Szent László kórház infektológus főorvosa a kérdőjeleket sorolva elmondta: nagyon sok mindent nem tudunk még a koronavírusról: például hogy honnan származik, hogy jutott át az emberre. Valószínűleg denevérről, talán kutyán vagy macskán keresztül. Azt sem tudjuk még pontosan, hogy terjed emberről emberre a vírus, az biztos, hogy egyre több testnedvben fordul elő. A fertőzésveszélye a tünetek megjelenését követő 5-6 napig a legnagyobb. Azt sem tudjuk, mikor lesz védőoltás, az is lehet, hogy már megvan (csak még nem jutott át a szükséges folyamatokon), de az is, hogy csak jövő tavasszal fog rendelkezésre állni. Szerencsére azonban egyre többen hagyják el Magyarországon is a kórházat gyógyultan.