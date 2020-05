Kiadták a riasztást: Kínában a koronavírus-járvány második hullámától tartanak

A járványügyi kockázatok szempontjából legmagasabb kockázati besorolást kapta egy három fokozatú skálán az északkelet-kínai Csilin tartomány Sulan városa - közölték a helyi hatóságok vasárnap, ami a koronavírus-járvány újabb hullámát jelezheti Kína északkeleti részén.

A helyi tisztségviselők közepesről magasra emelték a kockázati szintet, miután egy nappal korábban alacsonyról közepesre növelték ezt. Az intézkedést annak nyomán hozták, hogy május 7-én egy nő szervezetében kimutatták a vírust, és május 9-én már 11 új esetet regisztráltak Sulanban. A fertőzöttek mindegyike családtag vagy olyan személy, aki kapcsolatba került a nővel.

A csilini tartományi kormányzat bejelentette, hogy fokozták a járványügyi óvintézkedéseket Sulanban, kijárási tilalmat rendeltek el a lakónegyedekben, leállították a nem létfontosságú tömegközlekedési eszközöket, s bezáratták az iskolákat.

A mai napon az is kiderült, hogy április 3. óta először új megbetegedést jelentettek Vuhanból, a koronavírus "szülővárosából." A beteg kritikus állapotban van, és a felesége is megfertőződött, ő egyelőre tünetmentes. A CNN azt írja, hogy a kínai hatóságok a tünetmentes eseteket nem számítják be a hivatalosan fertőzöttek közé.

