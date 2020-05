Koronavírus: lazít a fél világ, miközben a nyakunkon van a vírus második hulláma

A márciusi részvénypiaci zuhanással együtt a bitcoin árfolyama is óriásit esett, azonban azóta szép csendben egy 150 százalékos emelkedést produkált a kriptodeviza. A nagy emelkedés mögött több kiváltó ok is meghúzódhat, egyik részről fontos esemény közeleg a bitcoin számra, az úgynevezett felezés, mikor a blokkonként kibányászható bitcoin mennyiség a felére csökken; emellett pedig a spekuláns kisbefektetők mellett kezdenek megjelenni a nagyobb intézményi és akkreditált befektetők is a piacon.