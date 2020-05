Felfüggesztette az MNB a Kartonpack részvényeinek kereskedését

Az MNB mától felfüggesztette a Kartonpack részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó nem tette közzé határidőben a 2019-es pénzügyi évről készített éves jelentését. A jegybanki intézkedés megelőző jellegű – áll az MNB közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tőzsdei kibocsátók folyamatos felügyelése során megvizsgálta, hogy a tőkepiaci törvény és a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, speciális szabályokat tartalmazó kormányrendelet által előírt április 30-i határidőig az érintett piaci szereplők közzétették-e a 2019. pénzügyi évről készített éves jelentésüket.

A jegybank megállapította, hogy a Kartonpack Dobozipari Nyrt. (Kartonpack) mostanáig nem tette közzé éves jelentését.

A Kartonpack 2020. április 30-án rendkívüli tájékoztatást nyújtott arról, hogy 2020. április 30. napjával új könyvvizsgálót választott, így az éves beszámoló elfogadására az auditálási feladatok elvégzését követően kerül sor. Az éves jelentés közzétételére az előbbiek miatt a jogszabályi határidőben nem került sor, ezért a jegybank a mai naptól az éves jelentés közzétételéig felfüggesztette a Kartonpack-részvények kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén.

Az MNB indoklása szerint:

Az MNBa korábbi években is következetesen fellépettaz éves jelentésük közzétételét elmulasztó kibocsátókkal szemben. Az MNB a jelenlegi járványhelyzetben ugyanakkor elsősorban a befektetők érdekét óvó, megelőző, s nem szankciós jellegű intézkedés alkalmazása mellett döntött. Ezen döntése teljesen összhangban van az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)iránymutatásával, amely elismeri azokat a nehézségeket, amelyekkel a kibocsátók a pénzügyi jelentések elkészítése során szembesülnek, valamint azokat a kihívásokat, amelyek elé a könyvvizsgálókat a koronavírus-járvány miatt a beszámolók időben történő ellenőrzése állítja.



A tőzsdei kereskedés felfüggesztése kiszűri annak lehetőségét, hogy a friss pénzügyi adatok hiányában kialakuló információhiányos időszakban nem kellően megalapozott befektetési döntések szülessenek a Kartonpack részvények kapcsán. Az intézkedés alkalmas továbbá annak megelőzésére is, hogy a későbbiekben egyéb, a transzparens piaci működést és a részvények piacszerű árfolyamát kedvezőtlen módon befolyásoló esemény következzen be a kibocsátót érintően.