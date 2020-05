Koronavírus: mutatunk pár ijesztő új gócpontot a világban, amikről még alig hallani

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Végignéztük a világ mind a 187 országát, ahol hivatalosan már megjelent a koronavírus és azt találtuk az utóbbi hetek trendje alapján, hogy 7 olyan ország van, ahol új gócpont formálódott, de kevés szó esik róla még a nemzetközi médiában is. Ezek: Bangladesh, Fehéroroszország, Chile, Kuwait, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek. Közben persze Oroszországban továbbra is meredek még a járványgörbe, Brazíliában egyre gyorsul, Indiában most kezd gyorsulni, és még a korábban győzelmet hirdető Dél-Koreában is elég volt egy ember, aki egy buliközpontba ment és már a hivatalos statisztikák szerint is megint megugrott a fertőzések száma. A régiónkban a lengyel és a román járványhelyzet egyelőre nem akar csillapodni, és a 7 napos mozgóátlag alapján a brit görbe sem meggyőző. Hétindító világkörképünk sok látványos ábrával.