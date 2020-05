WHO: a nyájimmunitás egy nagyon veszélyes kifejezés

Ez a megközelítés megnyugtathatja az olyan országokat, akik nem hoztak kellő intézkedést a járvány terjedésének lassítása érdekében, azonban ez egy nagyon veszélyes számítás - hívta fel a figyelmet az igazgató. A nyájimmunitása kifejezés ugyanis az állat-egészségügyi járványtanból származik, ahol az emberek

az állomány általános egészségével foglalkoznak, és ebben az értelemben az egyes állatok nem számítanak. Az emberek azonban nem állományok.

Ryan szerint a világnak óvatosan kell bánnia a kifejezés használatával, mivel nagyon brutális számtani eredményhez vezethet, amely az embereket, az életet és a szenvedést nem veszi figyelembe az egyenletben.

Dr. Maria Van Kerkhove, a WHO fertőző betegség epidemiológusa szerint mintegy 90 tanulmány készül, amelyek az antitest-felmérések eredményeit mutatják be. Van Kerkhove szerint a WHO még nem tudta kritikusan értékelni az összes tanulmányt, mivel ezek közül sokat még nem tettek közzé, az eddigiek alapján azonban mindenképpen érdekes, hogy sok országban a betegségből felépült emberek szervezetében nem találtak antitestet, legfeljebb 1-10 százalékos valószínűséggel. Nagyon sok ember tehát továbbra is érzékeny a koronavírusra, ami az esetleges következő hullámoknál jelenthet problémát.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 11. WHO: aggasztóan magas a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozók száma

Címlapkép forrása: Getty Images