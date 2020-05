Fontos döntés születhet holnap a kijárási korlátozásokról

Holnap is tart sajtótájékoztatót az operatív törzs, a csütörtökön pedig a kormányinfón megtudhatjuk, hogy a kormány milyen döntést hozott a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban. Az operatív törzs sajtótájékoztatóját holnap is élőben tudósítjuk, és a csütörtöki kormányinfót is élőben követjük majd.

Címlapkép: MTI/Botár Gergely/ kormany.hu