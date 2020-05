Hogyan hat a koronavírus a magyar járműiparra? - Megszólalnak az iparág meghatározó vezetői

Milyen hatással lesz a koronavírus rövid- és középtávon a magyar autóiparra? Mekkora segítséget jelentenek a kormányzati intézkedések az iparág szereplőinek? Mi lesz a magyarországi autóipari beruházásokkal, fejlesztésekkel? Hogyan változhat Magyarország vonzereje az autóipari befektetők szemében? Mi lesz a magyar autóipar versenyképességével, a globális értékláncban betöltött szerepével? Milyen változásokat hozhat a koronavírus-járvány a beszállítói láncokban, a magyarországi autóipari kkv-k életében? Ezekről is beszélnek majd a Járműipar 2020 online konferenciánk első, május 21-ei alkalmával a magyar járműipar meghatározó szereplői. Érdemes regisztrálni az eseményre.

A koronavírus-járványból eredő kockázatokra és korlátozásokra való tekintettel a Portfolio hibrid konferenciák megszervezéséről döntött. Elhalasztott és új rendezvényeinket részben online formában, részben pedig – mihelyst a járványhelyzet lehetővé teszi – hagyományos módon tervezünk megrendezni. Eredetileg június 9.-ére tervezett Járműipar 2020 konferenciánk első, online alkalma május 21-én, csütörtök délután 14.00 és 15.30 között kerül megrendezésre a Széchenyi István Egyetem, az E.ON és a magyar járműipar meghatározó vezetőinek részvételével.

A Járműipar 2020 ONLINE sorozatunk időpontjai és témai:

2020. május 21. – Járműipar: Forradalmi időszakban csapott le a koronavírus-járvány

2020. június 4. – Járműipar: Az új technológiák átrendezik az erőviszonyokat

2020. június 25. - Járműipar: Korszakváltás a beszállítóknál koronavírus idején

2020. szeptember 2. – Járműipar: Új időszámítás, sokasodó kihívások

Kik beszélnek?

14:25-től Jósvai János, a Széchenyi István Egyetem járműgyártási tanszékének tanszékvezetője „nyitott laborok és ipari innováció a Széchényi István Egyetemen” témában ad elő,

14:35-től Jörn Erik Mantz, az E.ON Business Solutions értékesítési és marketingvezetőjének előadása következik, melynek témája: Low in carbon – From challenge to chance in the production indusry,

14:45-től pedig a magyar járműipar meghatározó szereplői fejtik ki véleményüket. A beszélgetésben részt vesz:

Miről lesz szó?

A koronavírus megjelenése mindenkit váratlanul ért az autóiparban, a járvány gyors terjedése pedig rövid idő alatt rendkívüli intézkedésekre kényszerítette az egyes szereplőket. Európában és szerte a világon általánossá váltak a gyárbezárások a kereslet visszaesés, a beszállítói láncok megszakadása és munkavállalók egészségnek megőrzése érdekében. A hirtelen jött sokk után a talpra állás megkezdődött: sorra nyitnak újra az üzemek, térnek vissza a munkavállalók és pörög fel a termelés. A koronavírus-járvány viszont sokáig érezteti még negatív hatásait a globális és hazai autószektorban, újabb jelentős kihívásokat támasztva egy forradalmi időszakban, amely során teljesen átalakul az iparág.

Középpontban a koronavírus okozta kihívások, az azokra adható legjobb megoldások

A koronavírus rövid- és középtávú hatásai a magyar autóiparra

Kormányzati szerepvállalás, segítségnyújtás a koronavírus-járvány sújtotta járműiparban

Fókuszban a kutatás és fejlesztés, a zöld energia és az erőforráshasználat-optimalizáció

Mi lesz a magyarországi autóipari beruházásokkal, fejlesztésekkel?

Hogyan változhat Magyarország vonzereje az autóipari befektetők szemében?

Mi lesz a magyar autóipar versenyképességével, a globális értékláncban betöltött szerepével?

Milyen változásokat hozhat a koronavírus-járvány a beszállítói láncokban, a magyarországi autóipari kkv-k életében?

