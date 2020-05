Jól járt, akiknek nem remegett meg a keze, amikor a magyar befektetési alapok összeomlottak

A tőzsdékkel együtt a magyar befektetési alapok árfolyama is szépen emelkedik vissza, egyre kevesebb az olyan alap, amely mínuszban van az év eleje óta, a komolyabb, 20% fölötti veszteségek pedig kezdenek szépen lassan teljesen eltűnni.

A tőzsdék visszakapaszkodásával párhuzamosan a magyar befektetési alapoknál is egyre jobb a helyzet: jól járt az, aki nem pánikolt be és adta el a befektetési jegyeit, amikor összeomlottak a piacok. A hazai portfóliók 20%-a már pluszba fordult (néhány egyáltalán nem is került mínuszba az év során), jelentősebb, 20% fölötti veszteséget pedig már csak a befektetési alap-sorozatok alig 13%-ánál láthatunk.

A hazai tőzsdék március 18-ai mélypontjáról egyes alapok szabályosan visszapattantak: az olajpiac összeomlása miatt gyengélkedő orosz részvényekbe fektető alapoknál láthattuk a legnagyobb ugrást a mélypont óta. Szépen visszajött a korábban jelentős leértékelődést elszenvedő Dialóg Expander alap is és az amerikai részvények is jól teljesítettek.

Sajnos a nagy visszatérők jelentős része még mindig komolyabb mínuszban van az év eleje óta.

Ezeknél sajnos nagyobb veszteségekkel is találkozhatunk a piacon, de szerencsére már csak egy olyan alap van, amely 40% fölötti veszteséget mutat az év eleje óta.

A legnagyobb alapok közül négy olyan portfóliót láthatunk, melynek teljesítménye mínuszos az idei évre nézve.

Végül, de nem utolsó sorban célszerű egy pillantást vetni azokra az alapokra is, melyek kifejezetten ügyesen állták a sarat az idei év viharában. Az idei év eddigi legjobban teljesítő alapja a forintos, lakossági alapok közül OTP Föld Kincsei eddig közel 38%-os hozamával, ezt követi az OTP Sigma 30% fölötti hozamával, majd az Erste Arany alapok alapja. A devizás alapok közül a HOLD Max dolláros sorozata teljesített eddig idén a legjobban, 45,7%-os hozammal.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. Az idei év legnagyobbat eső alapjai többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak. A cikk nem célja a befektetési magatartás bármilyen irányba való ösztönzése, hanem hogy egy pillanatképet adjon a szektor piaci eseményekre való reakciójáról.