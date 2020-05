Koronavírus: 1,5 millió gyógyult mellett újranyit a világ, de félnek az emberek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már a világ második legtöbb igazolt fertőzöttel rendelkező országává válik Oroszország az Egyesült Államok mögött, mégis mától elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök a kényszerszabadságok feloldását és a tartományi kormányzók döntik el a korlátozások feloldását. A negyedik legfertőzöttebb Olaszországban hétfő este váratlanul bejelentették szinte az összes korlátozás feloldásának tervét, a franciáknál is 8 hét után végre igazolás nélkül elhagyhatták otthonaikat az emberek, de mégis kihalt volt Párizs, mert félnek az emberek a vírus második (nyári) hullámától. A britek is nyitnak, ahogy a környékünkön több országban is jönnek erről a hírek, ahogy arról is, hogy Kínában hirtelen megint le kellett zárni egy várost a legmagasabb járványügyi fokozat miatt. Friss koronavírus hírfolyamunk kedden.