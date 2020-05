Május közepétől fokozatosan újranyitja szállodáit a Hunguest Hotels

Újranyitja május 15-én két szállodáját az Opus Global turisztikai divíziójához tartozó Hunguest Hotels, a többi, nem tartós felújítás alá kerülő szálloda többsége a tervek szerint legkorábban május 29-től, a pünkösdi hosszú hétvégére lesz újra foglalható.

Május 15-én a szegedi Forrás és a mátraházai Lifestyle Hotel Mátra nyitja meg kapuit, a két - korlátozott szolgáltatásokkal - nyitó szállodába speciális ajánlatokkal foglalhatnak a pünkösdig tartó időszakban pihenni vágyók. A nem tartós felújítás alá kerülő szállodák - a Saliris Resort - Spa & Konferencia Hotel Egerszalók, Hotel Aqua-Sol és Apollo Hajdúszoboszló, Hotel Erkel Gyula, Hotel Répce Gold Bükfürdő, Hotel Freya Zalakaros és Hotel Sóstó Nyíregyháza - a tervek szerint május 29-től, a tapolcai Hotel Pelion pedig június közepétől várja a vendégfoglalásokat.

Az újranyitások végleges időpontjai a városi fürdőkomplexumokkal összehangoltan, a fürdőket érintő korlátozó intézkedések feloldásának függvényében véglegesítik.

Az újranyitást fokozott járványügyi óvintézkedések előzik meg. A Hunguest Hotels saját Covid-kódexet készített a biztonság elősegítése érdekében, amelyből valamennyi munkatárs vizsgát tesz. A szállóvendégek biztonsága érdekében fokozott és szigorú higiéniai szabályokat vezettek be, amelyeket folyamatosan ellenőriznek. A közösségi terekben fertőtlenítőpontokat helyeznek el, a megfelelő távolságtartás érdekében tágasabb elhelyezést biztosítanak az éttermekben, wellness pihenőterekben és minden közösségi térben - írják a közleményben.

Az Opus tevékenysége öt nagy területből állt: ipari termelés, mezőgazdaság és élelmiszeripar, turizmus, energetika és vagyonkezelés. A turizmus szegmens alá tartoznak hazai szállodák, Balaton környéki kempingek és szálláshelyek Ausztriában, Montenegróban, valamint Romániában. 2019-ben az Opus Global bevételeinek (konszolidált számok) több mint 15 százalékát adta az üzletág.

A járványhelyzet negatív hatásait legelsőként a turisztikai ágazat szenvedte el, így az Opus Global Nyrt-hez tartozó Hunguest Hotels Zrt-nél is gyakorlatilag megszűnt az árbevétel – mondta el korábban Gál Miklós, az Opus Global vezérigazgatója. Ebből a nehéz helyzetből igyekezte kihozni a maximumot a cég, ezért előre hozzák 14 szállodájuk korábban is tervezett felújítását. Április végén csoportos létszámleépítésről is döntött a cég a Hunguest Hotelsnél, ami a dolgozók 50 százalékát érinti.

Az Opus részvényeinek árfolyama idén 24 százalékot esett, hasonló mértékű csökkenést szenvedett el a BUX index is.

