Nem áll le a brit jegybank, további fegyvereket vetne be a válság ellen

Elég valószínű, hogy további monetáris lazításra lesz szükség azt követően, hogy a Bank of England az utóbbi hetekben már kétszer csökkentette alapkamatát és felpörgette az eszközvásárlásokat – mondta a CNBC-nek a brit jegybank alelnöke. A szakember szerint ugyanis továbbra is lefelé mutató kockázatokat látnak a gazdaságban, melyeket készek minden eszközzel kezelni.

A koronavírus-járvány kitörése óta két lépésben 0,75%-ról 0,1 százalékra csökkentette az alapkamatot a Bank of England, mely emellett 200 milliárd forinttal 645 milliárdra emelte eszközvásárlási programjának keretösszegét. Ben Broadbent alelnök kedden további lazítást vetített előre, szerint a lefelé mutató kockázatok miatt a gazdaságnak szüksége lehet a stimulusra.

Broadbent az esetleges negatív kamatra vonatkozó kérdést kikerülte, ugyanakkor megismételte Andrew Bailey elnök korábbi kijelentését, mely szerint a gazdaságnak és a bankoknak is a hitelezés fenntartása az érdeke. A jegybank alelnöke egyben cáfolta, hogy az újabb kötvényvásárlással a Bank of England a költségvetés hiányát finanszírozná, szerinte az inflációs céljukat akarják teljesíteni, egyébként pedig a mostanihoz hasonló válsághelyzetben szükség van a költségvetési és a jegybanki élénkítésre is.

Címlapkép: Getty Images