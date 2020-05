Egy hónap alatt 600 ezer embert rúgtak ki Ausztráliában

Ausztráliában közel 600 ezer ember veszítette el a munkáját áprilisban a koronavírus-járvány miatt, ilyen leépítési hullámra sosem volt példa.

Egy hónap alatt 594 ezer munkavállaló veszítette el az állását Ausztráliában, és a ledolgozott órák száma 8%-kal csökkent. A leépítési hullám hatására a munkanélküliségi ráta 1%-ponttal, 6,2%-ra emelkedett, ilyen magas munkanélküliségi rátát utoljára 2015 szeptemberében láthattunk. (A munkanélküliség még nagyobb mértékben nőtt volna, ha az aktivitási arány nem esett volna vissza, így a mérvadó adat jelenleg a foglalkoztatottak létszámának esése.)

Az adatok még ennél is kedvezőtlenebbek lettek volna, ha a kormány nem vezette volna be a 130 milliárd dollár keretösszegű munkahely-megtartó programját, amely sok embernek úgy is megőrzi az állását, hogy az nem dolgozik. Mostanra csaknem 6 millió ausztrál vesz részt a programban.

Scott Morrison kormányfő azt mondta, hogy ezek nagyon nehéz napok Ausztrália számára, és a közelgő gazdasági visszaesés nagyobb lesz, mint amilyen a 2008-1009-es globális recesszió volt.