Lassan visszatér az élet a repterekre - Ezekbe a városokba repülhetünk nyáron Budapestről

Májustól fokozatosan visszatér az élet az európai repülőterekre, Budapestről is megindultak a menetrendszerinti járatok. A járvány az áprilisi utasforgalmat viselte meg a leginkább, 99 százalékkal zuhant a budapesti reptér utasforgalma az egy évvel ezelőtti szinthez képest és volt olyan nap, amikor kevesebb mint 180 utas fordult meg a reptéren.

Utasforgalom

Májustól apránként tér vissza az élet a repülőterekre, fokozott biztonsági intézkedések mellett már Európa több országában megindult a légiközlekedés. Május elsejétől a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma – ha csak fokozatosan is – de szintén újraindult; egyre több légitársaság jelenti be Budapestre újra üzemelő járatait – áll a Budapest Airport közleményében.

A koronavírus-járvány az áprilisi utasforgalmat befolyásolta legerőteljesebben:

2019 áprilisához képest egész hónapban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér összesen csupán 9870 utast kezelt, míg tavaly ilyenkor 1337871 főt, ez 99 százalékos zuhanás.

Az átlagos napi utasforgalom tavaly áprilisban mintegy 44 500 volt, ez a szám idén áprilisban 329 utas/nap, és volt olyan nap, amikor nem érte el a 180 főt.

Forrás: Budapest Airport

Tavaly áprilisban a repülőgép fel- és leszállások száma 10 034 volt, idén ugyanebben a hónapban mindössze 1129 volt a gépmozgások száma, ez 88 százalékos visszaesés.

Újrainduló járatok

Május elsejétől újra üzemelnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Wizz Air azon járatai, amelyeket a koronavírus-járvány következtében lecsökkent utasforgalom miatt átmenetileg felfüggesztett a légitársaság. Budapestről így május folyamán már Athén, Barcelona, Bázel, Berlin, Birmingham, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Liverpool, London, Madrid, Podgorica, Szarajevó, Stockholm és Marosvásárhely városok érhetőek el. Májusban további légitársaságok járatai is újra közlekednek Budapestről; május elejétől naponta üzemel a KLM amsterdami járata, illetve május 16-án újraindul heti két napon az Eurowings düsseldorfi járata is.

Az utóbbi egy hétben (május 5. és 11. között) összesen mintegy 100 induló- és érkező járat közlekedett Budapestről, illetve Budapestre, összesen 16 városba.

Júniustól fokozatosan több légitársaság is újraindul a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre: a British Airways Budapest-London, az Eurowings Budapest-Stuttgart, a Jet2 leeds-i és manchesteri járatai, a Qatar Airways Budapest-Doha és a Swiss Budapest-Zürich útvonala is elérhetővé válik. A nyár második hónapjától pedig az Emirates tervezi a Budapest-Dubai közvetlen járat indítását, illetve a napokban jelentette be a Ryanair, hogy július elejétől útvonalhálózatának 90 százalékán és legtöbb bázisán újraindítja a közlekedést.

A Budapest Airport speciális biztonsági és egészségügyi intézkedésekkel készül az újrainduló forgalomra.

Fokozott és folyamatos fertőtlenítő takarítás, a terminál szellőzőrendszerét is beleértve.

Kézfertőtlenítők kihelyezése, az automata kézfertőtlenítők számának további növelése.

Aktív sorkezelés (pl. a jegykezelésnél, az utasbiztonsági ellenőrzésnél, a beszállításnál, az útlevél-ellenőrzésnél és a poggyászkiadó csarnokban), illetve padlómatricák és tiltó matricák kihelyezése a SkyCourt minden második ülőhelyére, az utasok közötti megfelelő távolság megtartásának elősegítésére és biztosítására.

Fizikai elválasztás: plexi elválasztóelemek telepítése olyan helyekre, ahol az utasok a személyzettel találkoznak (check-in pultok, utóellenőrzés az utasbiztonsági ellenőrzőponton, beszállítás, vendéglátóegységek és egyéb szolgáltatók)

A személyzet azon tagjai számára, akik munkájukból adódóan nem tudják betartani a személyek közötti 1,5 méteres távolságot – például a terminál információs és az utasbiztonsági ellenőr munkatársak esetében – a Budapest Airport kötelezővé teszi a maszk viselését.

Légi áruforgalom

A budapesti repülőtér 2020 áprilisában 10 264 tonna teherárut kezelt, az év első 4 hónapjában pedig összesen 43 395 tonnát, amely a tavalyi év azonos időszakához képest 0,6%-os növekedést jelent. 2020 áprilisában az áruszállító (freighter) gépmozgások, tehát a fel- és leszállások száma 612 volt a tavalyi 437-hez képest. Az idén áprilisban érkező légi teheráru összesen 4704 tonna szállítmányt tett ki, de ezen felül 1752 tonna kamionon érkező árut is kezelt a repülőtér.

Áprilisban a repülőtérre legnagyobb mennyiségben Németországból, Kínából, Törökországból, az Egyesül Arab Emírségekből és Belgiumból érkezett légi teheráru.

A dedikált cargo forgalmat bonyolító ügyfelek (Cargolux, Korean Air, Qatar Airways Cargo, Turkish Cargo) járatai menetrendszerűen üzemelnek, hasonlóan az integrátor cégekhez (DHL Express, Fedex, TNT Express, UPS). A menetrend szerinti légi teheráruszállító járatok mellett számos speciális charter járat is érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

