Koronavírus: mi lesz az új szuperkórházzal? Interjú

A világméretű pandémia, amely eddig közel 300 ezer áldozatot szedett, rávilágított arra, hogy a jövő kórházának egy járványügyi helyzetben is helyt kell állnia - hangoztatta a Portfolio-nak adott interjújában Bedros J. Róbert. A Dél-budai Centrum megvalósításáért felelős miniszterelnöki megbízott azt is kiemelte, hogy az eredeti helyszín nem változott meg, és a Dobogón épülő létesítményt a szakértők a járványügyi, megváltozott körülmények kezelésére is alkalmassá teszik. Megítélése szerint ugyanis tudomásul kell venni, hogy a koronavírushoz hasonló járványok megjelenésével a jövőben is számolni kell.