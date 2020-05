Hogy indult újra az élet a vidéki nagyvárosokban? Polgármesterek beszéltek tapasztalataikról

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nyugodtan várja a járványvédelmi szabályok újabb enyhítését, mert jó tapasztalatokat gyűjtött az elmúlt két hétben. Eger első embere, Mirkóczki Ádám aggodalmát fejezte ki, szerinte a következő két hét kritikus lesz.

Egy nagyon izgalmas időszak kezdetén vagyunk ismét - mondta az InfoRádiónak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, utalva a hétfőtől érvényes újabb könnyítésekre, amelyek már közelebb viszik az életet ahhoz, amit korábban megszoktunk - a megmaradó óvintézkedések és járványvédelmi szabályok ellenére is. Elmondása szerint a város ütemezetten oldja fel az elmúlt két hónapban bevezetett korlátozásokat. A szabadtéri lehetőségek terén az egyik utolsó lépés hétfőtől a játszóterek, sportpályák sporteszköz részeinek újranyitása lesz.

A turisztikai látványosságokat, kiállítótereket szintén ütemezetten nyitják meg - természetesen csak szabadtéren. A Nagyboldogasszony-bazilika már a múlt hétvégén megnyitotta kapuit, ettől a hétvégétől pedig Tácon a Gorsium régészeti park is látogatható lesz.

Elmondta: az elmúlt két hónap váratlan helyzeteit sokak összefogásával tudták kezelni.

"Mindenki elfogadta azt, hogy most az emberi élet megőrzése a legfontosabb, a korlátozások pedig az emberekért történtek. A vírushelyzet talán elő is hozta a legjobbat az emberekből, sokkal nagyobb volt az együttműködési készség, mint a normál hétköznapokon" - tette hozzá a polgármester. Úgy fogalmazott, hogy felértékelődtek az emberi kapcsolatok, kiderült, hogy mi igazán fontos az emberek, és a város életében is. Épp ezért a május 4-től érvényes lazítás után ugyan óvatosan, a szabályok betartásával, de az élet kezd visszatérni.

Tapasztalata szerint egyébként a Maradj otthon! kampány az elején nagyon jól működött, míg a vége felé már érezhető volt, hogy mindenki nehezen bírja. Amikor pedig május 4-ével elkezdődött az "Okosan hagyd el az otthonod"-időszak, a könnyítéseket úgy vették az emberek, hogy ez egy lehetőség, ami csak akkor marad itt, ha a még érvényes szabályokat betartjuk.

Azt tapasztalják, hogy a lazítás előtti héthez képest sokkal elfogadottabb és széles körűbb a maszkviselés ott, ahol ez kötelező, figyelnek az emberek a távolságtartásra is, és kerülik a nagy csoportosulásokat.

Az idősek továbbra is óvatosabbak, még jelenleg is több mint 600-an kérik az önkormányzat segítségét annak érdekében, hogy otthon maradhassanak. Az újranyitott turisztikai látványosságoknál az a tapasztalat, hogy a turisták is elfogadták és betartották a szabályokat - mondta Cser-Palkovics András. A szabályszegőknél pedig egy-egy figyelmeztetés, kérés is elég volt, hogy megoldódjon a probléma.

A polgármester a legnagyobb aggállyal a vendéglátóhelyekre jövő héttől érvényes újabb lazításra tekint, hogy a belső terekben hogyan lehet majd a távolságtartás szabályait tartani.

"De mi nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit, turistát, akár Magyarországról, akár máshonnan érkezik. Egyet kérünk, hogy a szabályokat tartsa be" - tette hozzá Cser-Palkovics András.

Hasonlóképp aggódik Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám is a vendéglátásra vonatkozó enyhítések kapcsán, mivel étkezés mellett nehéz elképzelni a maszkviselést, és így megszűnik szinte minden védekezési lehetőség, ami egy zárt térben alkalmas lehet a megelőzésre.

A polgármester szerint egyébként jelesre vizsgázott a város, mivel a lakosság döntő hányada sokkal fegyelmezettebben tartotta be a korlátozásokat a korábban vártnál. Mint mondta, szerencsére csak nagyon ritka esetben kellett szankcionálni a szabályszegésért. Úgy fogalmazott a városnak kényszerből meg kellett előznie az országos trendeket a járványvédelmi korlátozó intézkedések meghozásakor, az Olaszországból hazatérő az egri vízilabdacsapat miatt.

A húsvétot követő enyhítések után a városba érkező turisták részéről tapasztaltak lanyhuló odafigyelést.

"Egy várost nem lehet hermetikusan lezárni, így Egert sem. Folyamatosan érkeztek látogatók, de sokra nem mentek, mert minden közösségi együttlétre alkalmas terület - beleértve a Dobó István Vármúzeumot, a Dobó-teret és a Szépasszony-völgyet is - le volt zárva. Most, a teraszok megnyitásával megint egy kicsit a nyüzsgő város képét festi Eger" - mondta Mirkóczki Ádám.

Beszámolt arról is, hogy a magántulajdonú éttermek, vendéglátóhelyek többsége - egyelőre a teraszokkal - már megnyitott a városban. Az önkormányzati fenntartású uszoda, a strand és a termálfürdő a pünkösdi hétvégére tervezi a nyitást - hasonlóképp a nagyobb szállodák is.

Szerinte a következő két-három hét lesz a kritikus, amikor kezd megint több ember egy helyen lenni.

"Ha ezt nem követik megbetegedések, akkor azt mondom, eredményesek voltunk, de várjuk ki ezt a két hetet" - tette hozzá.

Hosszabb távon szerinte ez a helyzet felértékeli majd a belföldi turizmust.

"Arra számítok, hogy rengeteg belföldi turista fog érkezni a városba, épp ezért lehetőségeink szerint támogatjuk az egri Tourinform iroda működését" - mondta Mirkóczki Ádám.

Beszámolt arról is, hogy a város brutális adóbevétel-kieséssel kell megküzdjön, a becslések szerint elérheti a 2,7 milliárd forintot.

Ezzel nyertek egy fél évet, hogy átgondolják, hogyan működjön tovább az iroda.

Címlapkép: Getty Images