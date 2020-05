Itt a kormány döntése: nagy változás jön a közmunkában

A kormány ezen a héten elhangzott ígéretének megfelelően fontos határozat jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben, ami a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztőknek szól.

Az Orbán Viktor által aláírt "A Kormány 1240/2020. (V. 15.) Korm. határozata a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról" című rövid határozat csupán két pontból áll.

Az első pont értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1. pont c) és d) alpontját nem kell alkalmazni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amíg a koronavírus miatti veszélyhelyzet fennáll, addig a közfoglalkoztatási programban azok is részt vehetnek, akik képesek önállóan elhelyezkedni a munkaerőpiacon és a szakképzettséggel rendelkezőkre vonatkozó korlátozások is megszűnnek.

A határozat már szombattól hatályos.

Vagyis a kormány a munkájukat a koronavírus-krízis miatt elvesztők szélesebb körének adja meg a lehetőséget, hogy csatlakozzanak a közfoglalkoztatási programokba. Ez összhangban áll a kormány azon törekvésével, miszerint a 3 hónapig folyósítható munkanélküli segély lejárta után vagy a vállalati szektortól, vagy az államtól állásajánlatot kapjanak a munkanélküliek. Bodó Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár ezen a héten az Operatív Törzs egyik tájékoztatóján már előrevetítette, hogy hamarosan új kormányzati intézkedések jönnek a magyar munkanélküliek részére.

A mostani döntés összefügg azzal is, hogy - ahogyan azt Orbán Viktor miniszterelnök néhány nappal ezelőtt jelezte - a kormány megduplázza a közmunka keretét a koronavírus okozta válság kezelése érdekében. "Most 100 ezer alatt van az eben a rendszerben részt vevők száma és legfeljebb 200 ezerig mehet a keret, de ha ezt kimerítik, akkor ezt is lehet még tovább emelni" - fejtette ki egy hete a kormányfő.

Címlapkép: A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot viselő Jónás Andrásné, az önkormányzat közfoglalkoztatott házi segítségnyújtója takarít a 97 éves Szabó Sándorné otthonában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszabon 2020. március 25-én.