Koronavírus: Donald Trump úgy beszél, mintha nem is lenne annyira fontos a vakcina

Donald Trump szerint az Egyesült Államok le fogja küzdeni a koronavírust, hatásos vakcinával, vagy anélkül. Akármi is lesz, a Covid-betegség egyszercsak el fog tűnni - állítja, és már nem először.

Úgy gondolom, hogy a közeljövőben lesz vakcinánk, és ebben az esetben nagyon nagy lépést teszünk majd előre

– mondta Donald Trump egy riporternek nyilatkozva a Fehér Ház vakcinafejlesztésekről tartott pénteki eseményén. Ha pedig nem lesz, akkor más esetekhez hasonlóan lesz egy problémánk, ami azonban idővel elmúlik. Bármi lehet, de gyorsan és hatékonyan tudunk „tüzet oltani”, sokat tanultunk – tette hozzá az amerikai elnök.

Sok esetben nincs vakcina, jön egy vírus vagy az influenza és leküzdjük

– mondta.

Korábban már többször hangot adott véleményének az amerikai elnök, miszerint előfordulhat, hogy a koronavírus egyszercsak eltűnik majd. A CNBC gyűjtése szerint egyszer február 28-án, amikor Trump azt nyilatkozta, hogy „csodával határos módon, egyszercsak eltűnik majd”. A következő alkalom március 10 volt, amikor arra kérte az amerikaiakat, hogy nyugodjanak meg, el fog múlni a járvány majd két nappal később, március 12-én elmondta még egyszer, hogy el fog tűnni a koronavírus, csak most kell egy kis szeparáció addig.

Donald Trump a vakcina fontosságát azon a tájékoztatón bagatellizálta el, amin egyébként bejelentette, hogy

a kormányzat felgyorsítaná a vakcinafejlesztéseket és a gyártást, a terv, hogy az év végére több száz milliónyi dózis álljon rendelkezésre hatékony vakcinából.

Nem csak a fejlesztés, de az előállítás és a szétosztás is hatalmas erőfeszítéseket jelent majd ilyen rövid idő alatt – közölte a projekt egyik vezetője, Gustave Perna.

Nincs rá egyelőre bizonyíték, hogy a vírus magától eltűnne magától – emlékeztet a CNBC. Vannak olyan vélemények, miszerint szezonális lehet, nyáron átmenetileg elmúlhat, de a hidegebb időszakban ismét felbukkanhat. A SARS-t, amely 2002-ben tűnt fel Ázsiában, végül vakcina nélkül sikerült visszaszorítani és végül „mindössze” 800 halálos áldozatot követelt világszerte. De vannak olyan egészségügyi szakértők is, többek között Donald Trump kabinetjében, akik szerint ősszel is fennmaradhat a koronavírus és jóval nehezebb lesz a harc, ha beüt az influenzaszezon is újra.

Nem mindenki ért egyet Trumppal abban, hogy vakcina nélkül is legyőzhető a vírus, egyes szakértők és politikusok szerint az Egyesült Államok nem fog tudni felépülni a járványból addig, amíg nem lesz széles körben elérhető vakcina.

Jelenleg több mint 100 vakcinajelölt áll fejlesztés alatt világszerte a WHO adatai szerint, ebből 8 tart jelenleg az emberi tesztelések fázisában. Az egészségügyi hatóságok világszerte felgyorsították az engedélyezési folyamatokat, hogy hónapokat spórolhassanak a fejlesztőknek. Az általános vélekedés az, hogy egy éven belül már lehet hatásos, biztonságos vakcina.