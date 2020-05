Orbán Viktor bejelentette: két hét csúszással újranyitják Budapestet

Orbán Viktor bejelentése szó szerint így hangzott el:

"A járványveszély kihirdetésének 66. napjában vagyunk. Azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy az első csatát, a járvány megfékezéséért vívott csatát megnyertük. Fényesen nyertük meg, és ez most már nemcsak remény vagy kívánság vagy önbuzdítás, hanem tény is. A fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakul. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért – ezt külön szeretném aláhúzni - mert mindannyian: vidékiek, budapestiek, egyedülállók, családosak, idősek és fiatalok, egyaránt felelősségteljesen viselkedtünk, köszönet érte. A mai szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörtük. Így Budapesten is áttérhetünk – igaz, megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk – a védekezés második szakaszára. Ezért a kijárási korlátozást feloldjuk, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket. A felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen is fontos. Arra kérem a polgármestereket, ne vegyék félvárról a kockázatot, és külön figyeljenek oda az idősotthonok biztonságára. Hajrá, Budapest!"