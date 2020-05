Üdvözölte Orbán Viktor bejelentését, de üzent is valamit Karácsony Gergely

Örülök, hogy a kormány végre összeszedte a bátorságát, és meghozta a döntést Budapest újranyitásáról – kommentálta Orbán Viktor ma délutáni bejelentését a fővárosi korlátozások feloldásáról Karácsony Gergely.

A főpolgármester hasonlót kért a kormánytól, mint amit a miniszterelnök a polgármesterektől, nevezetesen hogy továbbra se vegyék félvállról a védekezést. Kérte, hogy külön figyeljenek oda a kórházakra, ahol - április végéig - többen kapták el a fertőzést, mint ahányan kigyógyultak belőle, és sokkal többen betegedtek meg, mint a szociális intézményekben.

Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök délután a Budapest újranyitásáról szóló mai döntést, miután járványügyi szakértőkkel is alapos megbeszéléseket folytatott. Szerinte a csatát megnyertük, így a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, és mindenben két héttel fogják követni a lazítások a vidékieket.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 16. Orbán Viktor bejelentette: két hét csúszással újranyitják Budapestet

A miniszterelnök szavai és a két héttel korábban a (Pest megyén kívüli) vidékre már meghozott rendelkezések alapján bemutattuk alábbi cikkünkben, mi vár május 18-ától, június 1-jétől és június 15-étől, hétfőtől a fővárosra. Nem teljesen biztos, hogy így lesz, feltehetően csak akkor, ha nem romlik a járványhelyzet:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 16. Mikor nyithat újra Budapest? Így lesz vége a kijárási korlátozásnak a fővárosban

Címlapkép: Karácsony Gergely / Facebook