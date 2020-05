A szektor, amely hatalmasat nyert a koronavíruson: e-kereskedelem

Az online vásárlás az elmúlt hónapban meghaladta az összes egyéb költési formát: a magyarok több mint egyharmada (35%) elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit online, mint az elmúlt hetekben. Az európaiak 57 százaléka gondolja ugyanezt.

Hogyan érinti a nagyvállalati IT-piacot a koronavírus? Hol kezdenek el digitalizálni a vállalatok? A szektor meghatározó csúcsvezetői beszélnek majd erről május 20-ai online konferenciánkon. Regisztráció itt!

A Mastercard kutatásából az is kiderült, hogy az európaiak közel egyharmada (30%) a korábbinál több pénzt költ virtuális élményekre: a megkérdezettek közel kétharmada (58 %) streaming szolgáltatáson keresztül néz sorozatokat vagy filmeket, 26 százalék vesz részt online edzéseken, 24 százalékuk pedig virtuálisan látogat múzeumokat és más érdekes helyszíneket.

Szívesen választanak virtuális élményeket a magyarok is: streaming szolgáltatást a megkérdezettek 40 százaléka használ, a fitness edzések (20%) és az online múzeumlátogatás (15%) mellett itthon a stand-up előadások (30%) és az online koncertek (35%) is nagyon népszerűek. Talán nem meglepő, de a kapcsolattartás is az online térbe tolódott át, a magyarok 73 százaléka vett részt videóhívásban legyen szó akár a családjáról, szeretteiről, vagy a munkahelyéről.

A kutatás szerint a mostani vészterhes időkben szívesebben is adakozunk: az európaiak több mint negyede (28%) adakozott valamilyen segélyszervezetnek online, 14 százalék most tett ilyet először. A magyarok esetében az online adakozók aránya valamivel alacsonyabb (18%), a megkérdezettek 7 százaléka próbálta ki ezt a lehetőséget most első alkalommal.

Az emberek Európa szerte az otthonukban töltött plusz időt új, online készségek elsajátítására is használják: szinte minden ötödik válaszadó (37%) kezdett el online bankolni, több mint 28% próbálja elsajátítani az online egészségkezelést és gyógyszer rendelést, egyharmaduk (31%) pedig főzni tanul online, oktató segítségével. A magyar válaszadók 39 százaléka bankol most először online, 25 százalék ismerkedik a főzés rejtelmeivel, a harmadik legnépszerűbb új online tevékenység pedig a tanulás: minden ötödik válaszadó keres ilyen lehetőséget magának vagy családtagjainak.

Minden tizedik európai (10%) tanul kódolást, az arány megegyezik a magyar eredménnyel. Az európaiak 7 százaléka tanul hangszeren játszani az internet segítségével, 14 százalék pedig online útmutatót használ hajvágáshoz.

Amellett, hogy Európában 36 százalékkal növekedett az alapvető cikkeket online vásárlók száma, a legnépszerűbbek a könyvek (32%), a hajvágó eszközök (19%) és a fitnesz eszközök (13%). A magyarok körében az első helyen a könyveket (23%), a konyhai eszközöket (21%) a hajfestékeket és az informatikai eszközöket (12-12%) találjuk.

A kutatás arra is rámutatott, hogy az online vásárlási szokásaink hűen tükrözik a valós életetben mutatott viselkedésünket: azon vásárlók többsége (Európában 81%, Magyarországon 83%), akik a fizikai üzletekben is a nagyobb kedvezményekre vadásznak, az online térben is órákat töltenek el a legjobb ajánlatok felkutatásával. Az üzletekben csak nézelődéssel időt töltő európaiak 66 százaléka online is szívesen készít kívánságlistákat, de ezekből általában nem lesz valós vásárlás. Az új online vásárlók fele (51%) továbbra is hű marad azokhoz az üzletekhez, amiket korábban már megszeretett – a magyarok még ennél is hűségesebbek, 65 százalékuk nem cseréli le jól bevált kereskedőjét.

Szinte minden európai (87%) figyel arra, hogy mit és hol vásárol online, a magyarok még óvatosabbak e téren (91%). Az európaiak 65%-a aggódik amiatt, hogy online visszaélés áldozatává válik – itthon ettől kevésbé tartanak a válaszadók (59%). Az online fizetés biztonsága érdekében az európai megkérdezettek négyötöde (81%) lehetőség szerint ismerős kereskedőknél vásárol, ez az arány a magyaroknál 84%. Európában 80 % ellenőrzi a webhelyek vagy vásárlók véleményét (magyar arány 85%), és egyharmaduk (31%) felveszi a kapcsolatot az új vagy ismeretlen kereskedővel a vásárlás előtt – a magyarok 33 százaléka tesz így.

Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon Hogyan érinti a nagyvállalati IT-piacot a koronavírus? Hol kezdenek el digitalizálni a vállalatok? A szektor meghatározó csúcsvezetői beszélnek majd erről május 20-ai online konferenciánkon. Regisztráció itt!

A címlapkép forrása: Getty Images.