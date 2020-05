Felpörgött a kormány csodafegyvere, már csaknem 100 ezer munkahelyet védett meg

Már 90 ezer ember állását segített megmenteni a munkahelyvédelmi bértámogatás, és várhatóan a következő időszakban tovább emelkedik a programban résztvevők száma. A jelentkezők között az elutasítási arány eddig alacsony volt. A kormány több, más eszközzel is igyekszik támogatni a vállalatokat, de a munkanélküliség így is nő

Mostanáig 6800 vállalkozás kapta meg a munkahelyvédelmi bértámogatást (Kurzarbeit), és összesen 90 ezer munkavállaló vesz részt a programban – derült ki a vállalati szektor és a kormányzat hétfő délelőtti online egyeztetésén.

Ez azt mutatja, hogy egyre nagyobb igény jelentkezik a vállalati szektor részéről, és az elbírálás is gyors. Többségében mikro-, kis- és középvállalatok vesznek részt a programban, de nagyvállalatok is kérnek bértámogatást, hogy ne kelljen elbocsátaniuk a dolgozókat. Szakértők szerint a következő hetekben tovább emelkedhet a programban résztvevő vállalatok és munkavállalók száma.

A bértámogatásra jelentkező, elutasított vállalatok aránya alacsony szinten, 5% alatt van, és egy részük esetében csak adminisztrációs problémáról van szó, ők benyújthatják újra a kérelmet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint biztató, hogy egyre többen vesznek részt a programban, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is úgy véli, hogy mindenképp érdemes igényelni a bártámogatást. A Kurzarbeit eddig 15 milliárd forint támogatási összegnél jár.

A kutató-fejlesztő tevékenységet végzők bértámogatási programja is folyamatosan növekszik, eddig 8300 munkavállalóra kérték a támogatást, és a támogatási összeg 6 milliárd forintnál jár.

„A válság még tovább tart, eddig egyelőre nem volt fellendülés” – mondta a Portfolio-nak Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke. Szerinte beindul a gazdaság a korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamosan, és magunk mögött hagyjuk a mély recesszió időszakát. Ha nyáron fellélegezhetünk, és a járvány valóban lecseng, akkor a harmadik negyedévben már jobban teljesíthet a gazdaság. „Nem fogunk úgy dübörögni, mint az elmúlt két-három évben, de a tavaszinál jobb lesz a helyzet” – vélekedett.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára arról beszélt, hogy ahogy a világ más tájain is, úgy nálunk is „tragédia történt” a tavaszi hónapokban, de már látszik a fény az alagút végén. A vállalatok helyzetének stabilizálódásához pedig jelentősen hozzájárulnak a kormányzati bértámogatási programok, és az új, munkahelyteremtő támogatás is. „Minden szektor részesülhet az új, most induló munkahelyteremtő támogatásból, amelynek az igénylése egyszerű és az elbírálása gyors, akárcsak a Kurzarbeit-nek” – fogalmazott. Rolek Ferenc szerint azokban a szektorokban segíthet sokat a munkahelyteremtési program, ahol nagy volt a leépítés, ilyen a turizmus és a vendéglátás, de a következő időszakban több munkavállalóra lesz szükség.

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára ma bejelentette, hogy nyolcvan milliárd forintos keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program indul, amely 70 ezer ember munkába állását segíti .

Rolek úgy látja, hogy a következő időszakban még számolnunk kell azzal, hogy nem lesz egyszerű a gazdasági helyzet, és egyes vállalatok csődbe fognak menni. Ez a gazdaság velejárója, azonban most a válsághelyzet miatt megemelkedik a csődök száma, a cél azonban az, hogy a jól működő, piacképes vállalatok túléljék ezt a nehéz időszakot.

