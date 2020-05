Kiderült: júniusban szűnhet meg a rendkívüli jogrend Magyarországon

A műsorban arra utalt, hogy ő a múlt csütörtöki Kormányinfón már azt mondta: június végéig ez megtörténhet, aztán szombaton Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban szerb újságírók kérdésére már azt mondta, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást. A kettő jelzés tehát úgy van összhangban, hogy a javaslatot tényleg benyújtaná a kormány május végéig, de aztán a tényleges döntés és a hatályba lépés majd valamikor júniusban történik meg.

Gulyás szerint

ha újra tömegessé válnak a megbetegedések és nem csökken a megbetegedések száma, hanem radikálisan nőni kezd,

akkor ez a menetrend, illetve a különleges felhatalmazás visszaadása későbbre tolódna. A legfrissebb magyar koronavírus járványhelyzet:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 18. Koronavírus: megjöttek a hétfői magyar adatok

Maga a különleges jogrend egyébként március közepe óta van érvényben Magyarországon. A rendkívüli jogrend olyan alapjog korlátozásra ad lehetőséget, amire egyéb időkben nincs mód, így például a kijárási korlátozások elrendelésére és fenntartására – magyarázta Gulyás.

Varga Judit igazságügyi miniszter még április közepén beszélt arról egy német lapinterjúban, hogy a veszélyhelyzet idején tett intézkedések a különleges jogrend megszűnésével automatikusan érvényüket vesztik. Azonban elképzelhetőnek tartotta azt, hogy egyes intézkedésekre továbbra is szükség lesz, de erről a parlament dönt majd, így ezek a döntések "szabályos törvények, és nem rendeletek" lesznek.

A vasárnap esti tv-műsorban az a kérdés is elhangzott, hogy júniusban kinyitnak-e még két hétre az iskolák. Erre a kérdésre úgy reagált Gulyás, hogy egyelőre azt a döntést hoztuk meg, hogy június 2-ig biztos, hogy nem kell menni iskolába, ezt követően még 2 hét lenne, de ezzel kapcsolatban még nincs döntés. Utalt rá, hogy ha az óvatosságot követik, akkor ebben a két hétben sem fognak már iskolába menni a gyerekek, de közben súlyos érvek szólnak amellett is, hogy legyen tanítás az iskolákban ebben a két hétben és a gyerekek újra találkozhassanak osztálytársaikkal, tanáraikkal, barátaikkal is.

Az kizárható, hogy meghosszabbítsák a tanéve? – szólt az újabb kérdés. Erre úgy reagált:

Addig, amíg nem döntünk, semmi nem zárható ki, de ilyen döntés nem született.

Címlapkép forrása: MTI/kormany.hu/Botár Gergely