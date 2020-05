Kifakadt Zsiday az újranyitó európai kormányok miatt: ez ostobaság

A koronavírus-járvány miatt hozott karanténintézkedések feloldásáról és annak kockázatáról ír az európai kormányok lépése kapcsán Zsiday Viktor befektetési szakember.

Legfrissebb Nyitnikék című blogposztját azzal indítja, hogy "az ostobaság definíciója az, ha újra és újra ugyanazt tesszük, de más eredményt várunk tőle". "Európa (és sokan mások is) úgy érzi, hogy miután lecsökkentette a vírus terjedését, most nyugodtan feloldhatja a korlátozások nagy részét - anélkül, hogy emellett bármi mást tenne. A probléma az, hogy ha a találkozások száma ismét megugrik, ha újra sok ember lesz együtt, akkor pont az fog történni, mint előtte: felmegy a vírus reprodukciós rátája egy fölé, azaz ismét elkezd terjedni" - magyarázza.

A befektetési szakember arra figyelmeztet, hogy "a nyitást csakis úgy lehet(ne) meglépni, ha eközben képesek vagyunk rá, hogy az újonnan felmerülő eseteket nagyon gyorsan kiszűrjük".

Ehhez kell(ene) a tesztelés. Nem azért, hogy tudjuk, hogy hány beteg van, nem azért, hogy megmutassuk, hogy milyen jól tudunk tesztelni, és jobbak legyenek a statisztikák, hanem azért, hogy csírájában elfojtsuk a problémát (mondjuk miután Magyarországon csak kb. minden tizedik esetet derítjük fel, így elég rossz helyzetből indulunk).





Szerinte ez a feltétele annak, hogy a társadalom és a gazdaság is visszatérjen a normalitás közelébe. Úgy véli, hogy ennek hiányában borítékolható az ismételt terjedés. Megjegyzi továbbá azt is, hogy a nyitást végrehajtó országok közül többen is már a május eleji változások hatására egy fölé ment az R, magyarul a terjedés gyorsul.

A Citadella portfóliómenedzsere egy javaslatot is felvázol. Egy új eljárás keretében mindenkinek, aki lázas, fel kell hívnia egy számot, a mentők kimennének hozzá és letesztelnék koronavírusra és ha vírusos, akkor kötelezően otthon kellene maradnia az egész családjával együtt. Azt elismeri, hogy ezt a procedúrát sokan nem vállalnák be, ezért

valamilyen gazdasági ösztönzőt kellene mellé csatolni. Mondjuk, ha kiderül, hogy otthon kell maradnia, mert vírusos, akkor kap egyszeri 200 000 forintot minden családtag után, akinek otthon kell maradnia. Máris megnőne a tesztelési kedv!

A részletekről szólva hozzáteszi, hogy "a pénz természetesen csak a két hét végén kerülne kiutalásra, ha a karantén tökéletesen be lett tartva". Azt is megjegyzi, hogy ez csak egy ötlet, sokkal jobban is kivitelezhető lenne az ötlete, de "még ez a kőbaltás módszer is jobb, mint amivel (azaz a semmivel) most próbálkozunk".

A másik alternatív javaslata az, hogy bárki, akinek láza van a családjával együtt otthon marad két hétig kötelezően, szintén valamilyen (a fentinél kisebb) pénzügyi támogatás mellett.

"Ha kiszűrünk minden lehetséges esetet még az elején, akkor valóban kordában tartható a vírus még úgy is, ha visszaállítjuk a gazdasági életet. Ha nem, akkor annak súlyos ára lesz. Havi 1 millió tesztelés ára, plusz párezer karanténos kifizetése nem lenne több, mint 20 milliárd forint, ami aprópénz az elkerülhető gazdasági károkhoz képest" - vetíti előre Zsiday Viktor, majd kiemeli:

Amit most csinál Európa az viszont az ostobaság definíciója. Azt hisszük, hogy egyéb intézkedések nélkül is visszaállítható a régi élet.

Ha ez így folytatódik, akkor szerinte annak újabb karantén és gazdasági leállás lehet a következménye, ez pedig sokkal többe fog kerülni, mint a széleskörű tesztelés és felderítés. "Érthetetlen számomra, hogy mi az elképzelés, és miben reménykednek a politikusok" - írta, majd záró gondolatként egy mémet oszt meg az olvasóközönségével.

Címlapkép: Egy vendéglős felszolgál egy kávézó teraszán a Ráday utcában 2020. május 18-án. Mától a fővárosban is kinyithattak a vendéglátóhelyek, így az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók kerthelyiségeiben vagy teraszain a megrendelt ételeket és italokat el lehet fogyasztani. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd