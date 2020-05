Amerika felpörgeti a deglobalizációt: újabb gyárat telepítenek haza Kínából

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztériuma megállapodást kötött egy virginiai vállalattal a Kínában és Indiában történő gyógyszergyártás hazatelepítéséről. A négy éves megállapodás összege 354 millió dollár, de 10 évre is meghosszabbítható.

Az Egyesült Államok kedden jelenheti be, hogy 354 millió dolláros megállapodást kötött a Phlow Corporation nevű virginiai vállalattal gyógyszerek és gyógyászati alapanyagok gyártásáról az országban, amely a koronavírus helyzet kezeléséhez szükséges – számol be a New York Times. Az egyezmény 10 évre meghosszabbítható, ebben az esetben az összeg 812 milliárd dollárra nőhet – ekkora megállapodás még soha nem született az egészségügyi tárca történetében.

Az országban már eddig is működtek gyógyszereket előállító vállalatok, ezek azonban csak a végtermékeket gyártották le, az előállításhoz szükséges nyersanyagokat külföldről szerezték be. A vállalat weboldalán található tájékoztatás szerint a Phlow úgy gondolja, hogy az ellátási láncok elszakadtak, és emiatt veszélybe került a legalapvetőbb generikus gyógyszerek gyártása is.

Dr. Eric Edwards, a vállalat vezérigazgatója egy interjúban úgy fogalmazott, hogy nem sok vállalat fontolja meg, hogy Indiából és Kínából hazatelepítse a gyártást, ehhez egy olyan szövetségi kormányra van szükség, amelyik kimondja, hogy ez túl fontos ahhoz, hogy ne figyeljünk oda rá.

A szerződés egybevág a kormány céljával, amely szerint a gyógyszergyártást haza akarják telepíteni külföldről. A Phlow a gyártást eddig Indiában és Kínában folytatta. Peter Navarro, a kormány egészségügyi szakértője a lépést történelmi fordulópontnak nevezte. A Phlow emellett 4 éves szerződést kötött az egészségügyi minisztériummal, amely szerint egy magánszereplőket tömörítő kutatási csoportot fognak vezetni.

Az amerikai egészségügyi tárca államtitkára, Alex Azar szerint a megállapodás egy jelentős lépés abba az irányba, hogy erősítsék az ország védekezőképességét az egészségügyi fenyegetések ellen.

Címlapkép: Getty Images