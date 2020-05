Koronavírus: meghökkentő ábrán a magyar halálozási adat

Érdekes koronavírus-összefoglalót tett közzé a JP Morgan a Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika régióról. Ebből kiderült, hogy Magyarország nem végez túlságosan sok tesztet, de a járvány túl lehet már a csúcsán. Mindeközben a nyers halálozási ráta gyorsan emelkedett az elmúlt hetekben, így messze kilógunk a sorból.

Magyarországon kifejezetten kevés a koronavírusos betegek száma, a felzárkózó európai térség országai között az egyik legalacsonyabb az esetszám. Mindeközben Lengyelországban és Oroszországban kifejezetten sok a beteg.

Megnyugtató lehet az is, hogy Magyarországon a koronavírus már túl van a csúcson, ahogyan a régió több országában is. Oroszországban, Nigériában, Dél-Afrikában, valamint Egyiptomban még csak felfutóban van a járvány.

Az alacsony hazai betegszámra magyarázatot ad, hogy Magyarországon viszonylag kevés tesztet végeznek. Százezer lakosra vetítve több tesztet végeztek például Romániában, Lengyelországban, Csehországban, vagy Oroszországban is, ugyanakkor az afrikai országoknál több tesztet csináltunk. Vagyis, ha legalább annyi tesztet végzünk, mint a régió országai, valószínűleg több esetet sikerülhetett volna diagnosztizálni nálunk is.

A pozitív tesztek arányát (kék jel) tekintve nem lógunk ki a régiós országok listájából, ami megerősíti, hogy több teszt elvégzése esetén érdemben több fertőzöttet talált volna Magyarország.

Az alacsony magyar detektált esetszámból következik a JP Morgan még így is meghökkentő grafikonja a halálozási rátáról. Az alábbi grafikon az adott országban mutatja a halálozási rátát, az első elhunytat tekintve az első napnak:

A magyar halálozási ráta 12-13%-os, vagyis a diagnosztizált esetek közül kifejezetten sokan halnak meg. A felzárkózó térségben 1-6% közötti halálozási rátákat láthatunk, Magyarország messze kilóg a sorból.

A magyarhoz hasonlóan magas vagy még magasabb halálozási rátát csak azokban a nem régiós országokban láthatunk, ahol túlterhelődött az egészségügyi rendszer a vírus nagyon gyors terjedése miatt, és nem tudnak ellátni minden beteget, hazánkban azonban erről szó sincs. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar egészségügy/járványügy egyszerűen nem találja meg a betegeket, ami alacsony detektált esetszámhoz vezet.

Ezt támasztják alá az országos, reprezentatív koronavírus-mérés első adatai. Ebből kiderült, hogy Magyarországon 30-80 ezer koronavírus-fertőzött lehetett, vagyis a 3500 beazonosított fertőzött csak egy kis része az összes esetnek. A magyar, valós halálozási ráta mindezek alapján 0,5-1,5% között lehetett.

Természetesen a régiós országokban sem tudják az összes koronavírusos beteget diagnosztizálni tesztelésekkel, így a valós, 0,5-1,5%-os magyar halálozási rátát nem tudjuk összehasonlítani a régiós országokban látott nyers (összes elhunyt/diagnosztizált eset) halálozási rátával. Ugyanakkor a rátát ilyen körülmények között leginkább vírus alaptulajdonságai határozzák meg, az 1% körüli szám pedig egybevág a nemzetközi becslésekkel.

Magyarország továbbra is tart egy rekordot

Abból, hogy Magyarországon viszonylag kevés tesztet végeznek, nem csak az adódik, hogy csak a koronavírusos betegek egy kis részét sikerült diagnosztizálni, és ezzel 12-13%-os nyers halálozási ráta adódott. A túlterhelt egészségügyi rendszerű országokban van, ahol ennél is magasabb, 15-17%-os nyers halálozási rátát mérnek. Olyan országokban viszont, ahol nem túlterhelt az egészségügyi rendszer, ez nem jellemző. Ahogy fent bemutattuk, a magas nyers halálozási ráta oka a kevés diagnosztizált fertőzött. Mindebből azonban egy másik következtetés is adódik. A 3500 diagnosztizált esethez 460 fő elhunyt társul. Ilyen magas nominális halálozási számot ilyen alacsony regisztrált esetszám mellett egyetlen országban sem mértek, ez rekordnak számít. Vagyis, ahol nagyságrendileg annyian haltak meg, mint Magyarországon, ott jellemzően legalább ötször annyi koronavírusos esetet diagnosztizál a járványügyi rendszer a kontaktkutatások, tesztelések révén.

