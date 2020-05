Oroszországban félelmetes ütemben terjed a koronavírus

Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8764-gyel 308 705-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint.

Arányaiban ez minden eddiginél alacsonyabb, 2,9 százalékos napi növekményt jelent, de nominálisan nagyjából konzisztensnek mutatkozott a fertőzésszám az elmúlt napok adataival.

A halálozások száma 135-tel 2972-re emelkedett, a gyógyulásoké pedig első alkalommal haladta meg az újonnan diagnosztizált fertőzések számát, és 9262-vel 85 392-re nőtt.

A járvány kezdete óta több mint 7,5 millió, az elmúlt nap folyamán pedig csaknem 226 ezer tesztet végeztek el az országban.

Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy a járvány reprodukciós rátájának csökkenése a 85 orosz régió közül 17-ben teszi lehetővé a Covid-19 terjedésének megfékezése érdekében bevezetett korlátozások enyhítését. Az országos rátát 0,95-ben nevezte meg.

A Yandex orosz informatikai cég szerda délelőtti jelentése szerint Moszkvában a járvány kezdete óta a legalacsonyabb szintre, 2,2-re csökkent az "önizoláció indexe" az általa felállított ötös skálán. A legmagasabb, ötös szám azt jelzi, hogy mindenki otthon tartózkodik, a 0 pedig azt, hogy senki sincs otthon. A statisztika azt mutatja, hogy a fővárosiak körében erősen csökkent a karanténelőírások betartási fegyelme. Az előző 2,4-es negatív rekordértéket hétfőn és kedden mérték.

Miközben külföldi és orosz ellenzéki médiumok több alkalommal is a valóságosnál alacsonyabb halálozási adatok közlésével vádolták meg Moszkvát, orosz részről külföldi szereplőket hibáztattak azért, hogy rossz fényben próbálták meg feltüntetni Oroszországot.

A TASZSZ szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség a washingtoni orosz nagykövetség tiltakozásának hatására hajtott végre javítást egy olyan, a cikkét illusztráló grafika aláírásában, amelyben felcserélte az Oroszországban és az OECD-államokban ezer emberre eső kórházi ágyakra vonatkozó, egyébként a Világbank 2013-as statisztikájából származó adatokat. Oroszországban 8,2, az OECD-ben 3,8 férőhely jutott egy emberre akkor, a hírügynökség ennek a fordítottját közölte.

Május 16-án a Bloomberg megváltoztatta egy május 13-án kiadott anyaga címét, amely bírálatot váltott ki az orosz külügyi szóvivőből. Az eredeti cím szerint "Szakértők tudni akarják, miért nem ölt meg több oroszt a koronavírus". Az új változat szerint "Szakértők kétségbe vonják a Covid-19 halálozási arányára vonatkozó orosz adatokat".

Moszkva korábban az amerikai The New York Times és a brit Financial Times szerkesztőségétől követelt helyreigazítást.

Masszív lejárató kampányra panaszkodott szerdai közleményében az Aventa-M lélegeztető készülékek gyártásáért felelős, a Rosztyeh technikaexportőr állami vállalathoz tartozó Ragyioleketronnije Tyehnologii (KRET) konszern. Május 9-én és 12-én két ilyen készülék kigyulladása miatt összesen hat ember vesztette életét egy moszkvai és egy szentpétervári kórházban.

A KRET azt állította, hogy az ellene folytatott kampány során törvényellenes és az újságírás alapjait sértő módszereket alkalmaznak, egyebek között hamis adatokat közölnek a cégről, több alkalmazottat pedig megpróbáltak megvesztegetni annak fejében, hogy hitelrontó nyilatkozatot tegyenek. A konszern nem nevezte meg állítólagos rágalmazóját, de jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Az Aventa-M gépeket a KRET-hez tartozó Uralszkij Priborosztroityelnij Zavod (UPZ) gyártja. A közlemény rámutatott, hogy a 2020. április 1. előtt gyártott gépeket továbbra is használják mind orosz, mind külföldi kórházakban, a későbbi széria darabjainak forgalmazását pedig felfüggesztették mindaddig, amíg a balesetek okait ki nem vizsgálják.