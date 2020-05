Az autóiparnak az innováció jelenthet kiutat a koronavírus okozta helyzetből

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a kiútkeresés egyik főszereplője az innováció lehet – jelentette ki Jósvai János a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös szakmai online konferenciáján megtartott előadásában. A Széchenyi István Egyetem Járműgyártási Tanszékének vezetője egyben kiemelte, hogy bízik abban, hogy ebben a kiútkeresésben továbbra is az autóipar segítéségre tudnak lenni a rendelkezésre álló erőforrásaiknak köszönhetően.

Jósvai János előadása elején rögtön kiemelte, a pandémia teremtette helyzetben a kiútkeresés egyik főszereplője az innováció lehet. Egyben rávilágított, a kiútkeresésnek kettős motivációja van, üzleti és fenntarthatósági célokkal rendelkezik. A célok elérése során a teljes termékéletpályára szükséges tekintettel lenni úgy, hogy a biológiai és technikai ciklusokat is figyelembe vesszük. Ezen célok elérésében kibővített termelési hálózatok tudnak segíteni, amelyeket áthat a digitális transzformáció, ezzel támogatva a fenntartható fejlődést. A Széchenyi István Egyetem ezen fejlődés támogatása érdekében létrehozta a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központját:

A FIEK projekt célja olyan, a nagyvállalatok által felvetett problémák tudományos igényű megválaszolása, amelyek a régió kis- és közepes vállalkozásainál kézzel fogható termékfejlesztésként hasznosulnak.

A Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője elmondta, a megrendelők számára az egyetemi tudásbázis felkészültsége és az infrastrukturális felszereltsége garantálja a magas színvonalú eredményeket. A projekt keretében a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztik a kapacitásaikat, a laboratóriumaikat, amelyek a vállalati együttműködések révén értéket teremtenek az iparban, míg hallgatóik, doktoranduszaik oktatását még színvonalasabbá teszik. Munkatársaik pedig több lehetőséget kapnak, hiszen a megrendelők kiszolgálása közben az adott tudományterület legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el, és alkalmazhatják is. Ezáltal pedig a kutatásokat is ösztönözzük.

Cél, hogy ezek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradjanak vagy versenyképesebbé váljanak. Az intézkedések jól illeszkednek az intézmény egyedülálló stratégiájába, amely szerint a külső partnereket az ötleteik keletkezésétől azok megvalósulásáig támogatják és kiszolgálják

– húzta alá Jósvai János.

Előadásában ismertette, hogy az anyagtudományi ipari innováció és K+F együttműködések keretein belül alumíniumipari technológiák fejlesztésével foglalkoznak, ahol alumínium lemezanyagok, illetve lemezalakító technológiák fejlesztése a fő feladat vállalati partnerrel, valamint kutatási felsőoktatási partnerekkel. Gyártástechnológiai és termékfejlesztési kutatás terén komputertomográfiai vizsgálatokkal dolgoznak közösen nagyvállalati partnerekkel, kutatóintézetekkel, illetve felsőoktatási intézményekkel. Továbbá kkv-k is együtt dolgoznak a feladataikon.

Az anyagtudományi kutatás és fejlesztés terén az elektromos hajtásban felhasznált anyagok és technológiák fejlesztésével foglalkoznak, főként kutatási partnereikkel. Az anyagtudományi nyitott laboratórium anyagvizsgálatok elvégzésével, CT-, röntgenvizsgálatokkal teszi teljesebbé és fejlettebbé a partnereik termékeit, illetve gyártástechnológiáját. Lézerszinterező laboratóriumuk segítségével különböző anyagszerkezeteket, különböző rácsszerkezeteket képesek előállítani, ezeknek a stabilitását vizsgálni, valamint olyan speciális anyagokból készült szerszámokat tudnak előállítani, amelyek kis- és középsorozatú megmunkálásoknál is helyt tudnak állni. Polimertechnológiai fejlesztések területén anyagvizsgálatokat, szerszámvizsgálatokat, technológiai parametrizálások vizsgálatával, tesztelésével és fejlesztésével segítik a partnereket a mind érettebb termékek piacra vitelében. Hegesztéstechnológiai vizsgálatokkal és fejlesztésekkel szintén támogatják a termék-előállítási folyamatlépéseket.

A járműgyártási nyitott laboratórium alakítástechnológiai és felületi digitalizációs témakörében laboros és helyszíni méréseket is képesek vagyunk elvégezni és ellátni, például szerszámbeméréseket, kopásvizsgálatokat tudunk végezni

– emelte ki Jósvai János.

Hozzátette, a kör az elektronikai alkatrészektől a présszerszámok köréig terjedhet. Anyagvizsgálatokat és alakíthatósági elemzéseket is el tudnak végezni, továbbá van lehetőség műszakilag és technológiailag is valós idejű feszültséganalízis végzésére. Ez nemcsak kutatási, hanem ipari alkalmazási szempontból is érdekes témakör.

A Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője arra is felhívta a hallgatóságának a figyelmét, hogy kiberfizikai gyártórendszerekkel és ipari digitalizációval is foglalkoznak. Foglalkoztak ipari partnereikkel közösen kisebb szimulációs modellek, analízisek, gyártási folyamatok analízisével, üzemen belüli anyagáramlási folyamatok analízisével, de komplexebb digitális rendszerek létrehozásában is közreműködtek már.

Az ipari digitalizációval kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyon jól felszerelt, nemzetközi szinten is helytállni képes laboratórium segíti a munkájukat. Az adaptivitás és autonómia kérdéseivel is tudnak foglalkozni, és fejleszteni tudják, ahol már a berendezés vezérlésnek egy önálló konfigurációja mehet végbe, Mindezekre épülve el lehet érni a kontextusérzékeny és kognitív gép- és gyártórendszerek fejlettségi szintjét, ahol már a termelés célkitűzéseinek megfelelően képes optimalizálni magát egy-egy gyártási folyamatrész vagy berendezés. A legkomplexebb fejlődési szint pedig az önmagukat optimalizáló termelő rendszerek, ahol az egyes folyamatlépcsők önmaguk számára határozzák meg a minőségi és termelékenységi paramétereket annak függvényében, hogy az értékalkotási láncnak mik a céljai és feladatai.

Nagyon bízom benne, hogy a kiútkeresésben továbbra is a segítségükre tudunk lenni

– zárta előadását Jósvai János.

