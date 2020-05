Operatív törzs: egyelőre nem indokolt a vásárlási idősávok megszüntetése

Ma reggel 37 új megbetegedésről számoltak be a Népegészségügyi Központ munkatársai, és három beteg hunyt el az előző napon. Ami ennél érdekesebb, az a megyei adatok eloszlása - az látható ugyanis, hogy egyes megyékben csökkentek az esetszámok előző naphoz képest. Ennek az eddigi magyarázat szerint az lehetne az oka, hogy a lakhellyel később korrigálják az esetszámok, viszont felvetődik a kérdés, hogy miért detektáltak ilyen sok fővárosit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Az is magyarázatra szorul, hogy ezeken a helyeken egyébként alacsony az esetszám, az ehhez viszonyítva pedig most sok beteg "tűnt el" Szabolcsból.

A kérdést feltettük az operatív törzsnek, amely remélhetőleg a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón meg is válaszolja azt.

