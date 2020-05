Az ország, amelyik jelesre vizsgázott a koronaválságban - Mi lehet a tanulság Magyarország számára?

Norvégia és azon belül az egészségügyi rendszer koronavírus-járványra adott reakcióját rendkívül közelről, alapellátási ügyeleti orvosként első vonalból követi Tótth Árpád, az észak-norvég régió egészségügyi hatóságánál dolgozó egészségügyi szakember. Ennek megfelelően az évek óta az országban élő orvossal a járványellenes intézkedések hatásosságáról, a tesztelésben bekövetkezett irányváltás stratégiai fontosságáról, a sikeres norvég védekezés tapasztalatairól beszélgettünk annak fényében, hogy az észak-európai országban már hetekkel ezelőtt elkezdett szépen fokozatosan helyreállni az élet. A kilátásokkal kapcsolatban az egészségügyi szakember úgy szólt: az ország teljes újranyitását követően fennáll a veszélye egy újabb hullámnak, emiatt pedig még többet kell tesztelni, mert meglátása szerint a nyitás tesztelés nélkül vakrepülés. A Portfolio-nak adott interjújában az orvos kitért a mostani járvány legfontosabb tanulságaira is, melynek kapcsán azt hangoztatta, hogy ilyen helyzetekben nem is annyira országok egészségügyi rendszere vizsgázik, hanem a társadalmak. Egyetért azokkal a véleményekkel, miszerint a koronavírus-járvány történelmi lehetőséget adott arra, hogy az egészségügyi ágazat 30-40 éve halogatott mélyreható átalakításait elvégezzük, rá kellene végre ébredni ugyanis arra, hogy az egészségügyi biztonság nem magától létezik, hanem meg kell teremteni és aktívan tenni kell annak megőrzéséért.

Mit művelt a koronavírus-járvány az egészségüggyel? Ez a kérdés is napirenden lesz november 10-i konferenciánkon:

Kezdjük azzal, ha valaki még nem ismerné és nem olvasta volna a 2 évvel ezelőtti interjúnkat. Mit csinál Norvégiában és változott-e a feladata a járvány miatt?

Ugyanazt csinálom, mint két évvel ezelőtt: az Észak-norvég régió egészségügyi hatóságának orvosszakmai tanácsadójaként dolgozom. Elemzéseket, döntés-előkészítési anyagokat, beszámolókat készítek, és a nagy, országos egészségügyi adatbázisok folyamatos kezelését és elemzését végzem. Emellett részállásban továbbra is dolgozom a sürgősségi alapellátásban, a kistérségi orvosi ügyeleten. Bár az elnevezése nagyon hasonló, de szakmai tartalmában, szolgáltatásaiban nem egyenlő a magyar háziorvosi ügyelettel, hanem magasabb szintű, többféle ellátást biztosító ügyeletről beszélünk. Norvégiában az alapellátásban – ez a gyakorlatban vagy a háziorvost jelenti, vagy a kistérségi orvosi ügyelet - a betegnek mindenképpen meg kell fordulnia, mielőtt kórházba kerülne, néhány nagyon kivételes esettől eltekintve.

Vagyis az alapellátás erőteljes kapu funkciót lát el a norvég egészségügyben.

Igen, ez egy nagyon valós első védelmi funkció, ahol a sürgősséggel kórházba kerülő betegek legalább kétharmada meg is fordul. Az ügyeleti rendszer lelke a képzett és gyakorlott nővérek által biztosított telefonos tanácsadó és diszpécser szolgálat, de mi orvosok is sokszor telefonon adunk konzultációt. Egy gyakori, mindennapi példa: az aggódó szülők telefonálnak, mert a gyermekük lázas. Az esetek többségében semmi szükség azonnali orvosi vizsgálatra. A nővérek egy országosan egységes útmutatót, azaz protokollt használva először alaposan kikérdezik, majd – ha nem látnak veszélyhelyzetre utaló jelet, körülményt – tanáccsal látják el a szülőket: milyen gyógyszer adható, mikor és mennyi, hogyan fektessék, mire figyeljenek (öltözet, szoba hőmérséklete, etetés-itatás) – és persze, hogy mikor telefonáljanak vissza. Csak akkor kerül sor orvosi vizsgálatra, ha ezen tanácsok ellenére sem sikerül a lázat csillapítani, a gyermek állapotát javítani – ez kb. 10 esetből egyszer fordul elő. Nagyon fontos, hogy a beteg, illetve a hozzátartozó érezze: nincs egyedül, folyamatosan támaszkodhat ránk és bízhat bennünk. A telefonos tanácsadás nem az elutasítás, a lerázás trükkje – épp ellenkezőleg: mindenki számára a legkényelmesebb és leggyorsabb segítségnyújtást garantálja.

Ez a kistérségi orvosi ügyelet képezi most a koronavírus járvány frontvonalát is, hiszen a fertőzés korai stádiumában olyan tünetek jelentkeznek (láz, köhögés, hasfájás, izomfájdalmak) amelyek első vizsgálata és ellátása az alapellátáshoz tartozik.

Hogyan reagált első körben Norvégia a koronavírusra?

Ha a személyes véleményemet megoszthatom: szerintem reagálhatott volna akár korábban is, de a minden összehasonlításban nagyon kedvező megbetegedési és halálozási számaink utólag azt támasztják alá, hogy még épp időben, és szakmailag megfelelően.

Azt fontos tudni, hogy az országnak a különböző katasztrófahelyzetek kezelésére részletes tervei vannak, ráadásul rendszeresen tartanak – a mi régiónkban kétévente – átfogó katasztrófavédelmi gyakorlatokat, minden hatóság és szervezet bevonásával. Tehát van gyakorlat és tapasztalat a vészhelyzetek kezelésére.

Viszont az első, nagyon korai szakaszban, a helyzet értékelése és megítélése a kormány és a szakma részéről nem volt egyértelmű, néhány (leginkább az olasz és osztrák sípályákról) behurcolt eset miatt senki sem akarta lezárni az országot. Az észak-olasz helyzet mindenkit megrázó drámai romlása a lakosság hozzáállását is drasztikusan megváltoztatta, a sajtóban egyre egyértelműbbé vált a keményebb intézkedések elrendelését elváró lakossági nyomás, amire

leghamarabb, leggyorsabban természetesen a helyi önkormányzatok (a kommünék) reagáltak.

Tótth Árpád néhány hete még Szingapúrban járt.

Mit jelent ez, mit léptek az önkormányzatok?

Így történt ez a mi városunkban, kistérségünkben is. A helyi önkormányzat elrendelte a saját intézményeinek, iskoláinak, óvodáinak bezárását, de az események annyira felgyorsultak, hogy lényegében csak pár órával előzték meg a kormány teljes zárást elrendelő intézkedéseit.

Azt mondhatjuk, hogy lényegében 48 óra alatt az ország bezárkózott, de úgy, hogy a létfontosságú szolgáltatások – egészségügy, szállítmányozás, élelmiszerellátás – működőképessége egy percre sem került veszélybe.

Áruhiányt csak egyszer tapasztaltam – amikor akkora hó esett, hogy az északra vezető egyetlen országos főút hágója járhatatlan volt, és emiatt a friss gyümölcs és zöldség nem érkezett meg a boltokba.

Mennyiben korlátozták az emberek mozgását?

Nem volt kijárási tilalom, de mindenkit arra kértek, hogy csak a legszükségesebb mértékben tartózkodjon közös térben. Az idősek lehetőleg ne menjenek sehová, ha bármiben segítségre van szükségük, szóljanak az önkormányzatnak vagy a háziorvosuknak.

Példaértékű az a munka és erőfeszítés, amit a lakosság és a szakemberek tájékoztatásába fektettek. Lényegében a koronavírus megjelenésének pillanatában létrehoztak egy tájékoztató honlapot (a Népegészségügyi Intézet égisze alatt) itt tettek közzé minden adatot és információ a járvánnyal kapcsolatban. A lakosság részletes és közérthető leírást olvashat a vírusfertőzés tüneteiről, mikor mit tegyünk, hova, kihez fordulhatunk. Mit jelent az otthoni karantén illetve az otthoni izoláció – és naponta frissített elemzést közölnek a járvány alakulásáról, főbb adatairól, a kórházban kezeltek és intenzív osztályon lélegeztetettek számáról, korösszetételükről. A fertőzöttek száma megyékre lebontva is elérhető, így mindenki láthatja, hogy saját lakhelyén miként alakul a járvány lefolyása.

Emellett a szakmabeliek, az ellátók részére is számos, folyamatosan frissített útmutatót, protokollt közölnek – pl. a mintavétel mentéről, a kezelési stratégiákról.

Külön érdekesség, de a rendkívüli körültekintésre és gondoskodásra is jó példa, hogy a kisebbségek, a befogadott menekültek és bevándorlók, valamint a vendégmunkások részére a legfontosabb ismereteket, tudnivalókat összefoglaló tájékoztatót 41 nyelven tették közzé, és ezt számos nyelven egy rövid videó is kiegészíti.

Hogyan reagált az ország a járvány terjedésére, milyen tesztelési politikát folytatott?

A tesztelés terén az első időszakban, februárban a WHO ajánlásait követték – nem is volt nagyon más támpont akkor – ami azt jelenti, hogy

csak azokat tesztelték, akiknek már egyértelmű tüneteik voltak.

Ez meg is látszott a fertőzés dinamikáján, folyamatosan nőtt a fertőzöttek száma.

A gyökeres változás a tesztelésben március közepétől, de leginkább április elejétől állt be: mindenkit tesztelnek, akinél csak a legcsekélyebb gyanú is felmerül a koronavírus fertőzést illetően.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy kezdetben rettenetesen keveset tudtunk a vírusról, a fertőzés lefolyásáról, mindenki sötétben tapogatózott, s emiatt – ahogy az idő haladt és gyűltek a tapasztalatok – szinte napról napra, hétről hétre változott a kép és a vélekedés, hogy mi az, ami helyes és hatásos intézkedés, és mi az, ami nem hozza a várt eredményt.

Ráadásul 100 éve nem volt ilyen kiterjedt világméretű járvány, nincs az a generáció, akit elő lehetne rántani és meghallgatni, hogy ők mit csináltak ilyen helyzetben. Nincs semmiféle rutin, amit be lehetne vetni, amire lehetett volna támaszkodni.

Magyarul a járvány kezdetekor több volt az improvizáció, mint a tudatos döntés?

A világon mindenütt menet közben tanulták meg, hogy mi az új vírus lefolyása. Ha csak az orvosi oldalt nézzük, már ott látjuk, mennyi minden átalakult: először a légúti tüneteket hangsúlyozták, aztán jöttek a hírek arról, hogy hasi fájdalommal is kezdődhet a fertőzés, majd a bőrtünetek is előtérbe kerültek. Ahogy egyre többet tudtunk meg a vírusról, illetve arról, hogy kiket hol és hogyan fertőzhetett meg, úgy lehetett ezekhez az információkhoz igazítani az intézkedéseket.

Emlékezzünk vissza: február végén mindenkit sokkolt, amikor láttuk, hogyan terjed a vírus Észak-Olaszországban, és amikor először tapasztaltuk, hogy nem többezer kilométerre egy távoli kontinensen, hanem itt, a szomszédban egy nap alatt 500-an haltak meg. Mindenki el akarja kerülni, hogy ezt a drámát át kelljen élnie a saját környezetében, ezért egyértelmű volt, hogy az egyetlen bizonyítottan, évszázadok óta hatásos eszköz az érintkezések számának csökkentése. Vagyis az emberek mozgását a lehető legkisebb szintre kell szorítani: lezárni az országot, bezárni a közösségi intézményeket, a találkozások helyszíneit, és a munkahelyeken is szigorúan korlátozni kell a találkozásokat. Mindenki, aki el akarta kerülni a halálozások megugrását, ezt csinálta, mert ebben a nagyon bizonytalan, információhiányos időszakban ez volt az egyetlen releváns és a lakosság, valamint az orvosszakma felé is védhető, felvállalható lépés. Aki ezt nem tette meg, például Európában a svédek, úgy néz ki, hogy nagyon magas árat fizetett érte – bár természetesen nem vagyunk még a járványon túl, korai még értékelni és ítéletet mondani. Mindenesetre a svéd részeredmények egyáltalán nem biztatóak.

Említette, hogy a sürgősségi alapellátás a frontvonal. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban, hogy állították fel a COVID-gyanú betegek kiszűrésének folyamatát? Mik voltak a kezdeti tapasztalatok, volt-e megfelelő mennyiségben védőeszköz?

Az első hét kissé kaotikus volt. Természetes, hogy ilyenkor a vizsgálatra jelentkezők száma megugrik, hiszen mindenki a legelső gyanús tünet esetén azonnal keresi a bizonyosságot. Egyik napról a másikra mind a betegforgalom a sokszorosára emelkedett, ami tumultuózus jelenetekhez vezetett – a várakozók tömegén a súlyosabb (nem vírusfertőzött) betegeket vizsgálatra beszállító mentők alig tudták magukat átverekedni . Emellett a szokásos napi 80-100 telefonhívás helyett 400-600 hívást kellett kezelni. A sors különös fintora, hogy ezt csak a kollégák elmondásából tudom, mert én akkor épp a családommal otthoni karanténban voltam.

Szingapúri tapasztalatok.



Miért volt karanténban?



Március elején Szingapúrban töltöttünk 12 napot, a Nanyang Technological University-n tanuló lányunkat látogattuk meg. Az utat már ősszel lefoglaltuk és sokat készültünk rá – természetes, hogy amikor januártól a koronavírus járvány a figyelem középpontjába került, és Szingapúr is az első érintett országok közé került, egyre szorosabban követtük a fejleményeket. Ami váratlan és meglepő volt, az az, hogy már a járvány Szingarpúrban való megjelenése előtt nagyon komolyan készülnek a vészhelyzetre. Arra, hogy ha kitör és elharapózik a járvány, akkor lehessen vagy karanténhelyet vagy ellátóhelyet másodpercek alatt rendelkezésre állítani. Még alig volt 1-2 fertőzött, az egyetemi campuszon (ami egy kisebb város a városban) minden kollégiumi épületből egy szárnyat kiürítettek. Három hétig követtük napi szinten, hogy hogyan alakulnak a járvány mutatói Szingapúrban, van-e beutazási korlátozás, kell-e számítanunk karanténra, de semmi ilyesmi nem történt. A norvég külügyminisztérium sem említette Szingapúrt egyetlen figyelmeztetésében sem, így - s bár tudatában voltunk, hogy van kockázata az utazásnak, de fenyegető veszélyre semmi sem utalt. Tehát vállaltuk, utaztunk – és utólag beigazolódott, hogy jól tettük.



Voltak még hasonló bátor turisták abban az időben arrafelé?



Mint helyben kiderült, a turisták 75%-a nem ment el Szingapúrba, így viszont nekünk mindenhol nagyon örültek – a vendéglátók kezdeti tartózkodása teljesen feloldódott akkor, amikor megtudták, hogy Európán belül Észak-Norvégiából, és nem Észak-Olaszországból érkeztünk – hiszen ekkor még Norvégiában 10 alatt volt az ismert koronavírusos esetek száma



Mit tapasztaltak még az országban, hogyan kezelték a helyzetet?



A városba érkezés első pillanatától kezdve látszott, hogy a járványt nagyon komolyan veszik, és mindent megtesznek az esetleges fertőzöttek korai kiszűrésére. Az útlevél ellenőrzéskor ki kellett tölteni egy részletes kérdőívet arról, hogy pl. jártunk-e Kínában az elmúlt hetekben, volt-e lázas, köhögéssel járó megbetegedésünk közelmúltban. Részletes tájékoztatót kaptunk arról, hogy panasz, tünet esetén mi a teendő, melyik telefonszámot kell hívni, kitől várhatunk segítséget.



Már a repülőtéren több digitális, a testhőmérsékletet mérő szűrőkapun kellett átmenni. Ilyen hőkapukkal, szűrőkapukkal később a városban is rendszeresen találkoztunk: a legforgalmasabb helyein, forgalmas közlekedési csomópontokban, üzletközpontokban, turistalátványosságoknál csak ezeken át lehetett belépni. A látogatói forgalmat mindenütt szabályozták, az egyik ajtón, kapun csak befelé lehetett menni, a másikon csak kifelé – elkerülve a torlódást, a találkozásokat. A szállodában minden belépéskor, visszatéréskor kötelező volt a kézfertőtlenítés, valamint kötelezően mérték minden vendég és látogató testhőmérsékletét.



Mindemellett az egész város élte a szokásos hétköznapjait, zavartalanul működtek az iskolák, minden üzlet, étterem, piac, templom nyitva volt. A lüktető, zsúfolt metropoliszban képesek voltak döbbenetesen alacsonyan tartani a fertőzöttség szintjét még úgy is, hogy naponta közel 300 ezer vendégmunkás ingázik Malajziából. Minden látott részletből sugárzott a tudatosság, átgondoltság, az, hogy az egész rendszerük felkészült, megvoltak a megfelelő rutinok és kapacitások a járvány kezelésére. Gyanítom, hogy sokat tanultak az Európát lényegében elkerülő SARS-járványból.



Milyen volt a Norvégiába történő visszaérkezés?



Hazaérkezéskor már rutinos, felkészült és tudatos védekezőknek tartottuk magunkat, és ilyen szemmel néztük a norvég gyakorlatot, s amit láttunk, azon elcsodálkoztunk. Norvégiában – bár a kötelező karantént addigra már minden olyan országból érkezőkre kiterjesztették, ahol vírusfertőzést igazoltak, így tehát a Szingapúrból érkezőkre is – azt láttuk, hogy a napi gyakorlatban semmi sem változott. Az oslói reptéren például meg sem kérdezték, hogy honnan jövünk, volt-e, van-e panaszunk – úgy jutottunk el az otthonunkig, hogy senki sem állított meg, senki sem kérdezett, tájékoztatást nem kaptunk, testhőmérséklet mérés sehol nem történt. Egyedül az iskola és az óvoda (ahol természetesen tudtak az ázsiai utunkról) jelezte SMS-ben, hogy a gyermekeket ne vigyük be, kötelező a két hét otthoni karantén.



A helyzet három nap alatt aztán drámaian megváltozott – az országot lezárták, a beutazókat szigorúan vizsgálták és ellenőrizték, egy baráti családot, amely négy nappal utánunk érkezett vissza szintén Ázsiából, már katonák kísérték a kijelölt karantén szállodába, és csak egy nappal később mehettek haza, otthoni karanténba.

A hőkamerás kapu 2020. mácius 05-én a Science Center Singapore bejáratánál - ilyen kapuk voltak tömegesen a város minden pontján. Fotó: Tótth Árpád

Hogyan tudta a rendszer a kezdeti óriási terhelést kezelni?

A kezdeti nehézségeket követően meglepően gyorsan reagált a rendszer. A kistérségben pár nap alatt felállítottak egy párhuzamos orvosi ügyeletet, amely azóta is napi 12 órában működik, 9 és 21 óra között, és itt fogadják és vizsgálják meg az összes légúti panaszokkal jelentkező beteget. Emellett létrehoztak egy kistérségi telefonos infóvonalat, és minden, a koronavírussal kapcsolatos hívást ez fogad. Ez a légúti orvosi ügyelet külön személyzettel és felszereléssel, a hagyományos orvosi ügyelettől elkülönítve működik. Ezzel összhangban a kórházban is kialakították a fertőzött – vagy fertőzés gyanús betegek külön sürgősségi fogadóhelyét, illetve a mentőszolgálatnál is külön kijelölt mentőegység végzi ezen betegek szállítását. Gyorsan léptek a diagnosztika területén is: a második héttől a kórház laborja már beindította a saját, PCR-alapú (ez az, ami a legpontosabb eredményt adja) vírustesztelését, és így nem kell a mintákat elküldeni a 600 kilométerre fekvő egyetemi laborba, és nem két nap múlva kapunk választ, hanem néhány órán belül.

Hogyan működik egymás mellett a két rendszer?

A betegek vagy az infovonalon, vagy a háziorvosoknál jelentkezhetnek, de szigorúan csak telefonon, személyesen megjelenni előzetes egyeztetés nélkül tilos. Ha a telefonos kikérdezés során felmerül a gyanú a vírusfertőzésre, akkor a beteget légúti orvosi ügyeletre irányítják. Ha valakinél éjszaka jelentkeznek a tünetek, és azok súlyossága miatt nem tudja kivárni a légúti ügyelet reggel 9 órás kezdését, akkor a mentők egyenesen a kórházba szállítják. A háziorvosoknál és a „hagyományos” orvosi ügyeleten szigorúan tilos Covid gyanús beteget beengedni és vizsgálni.

És megtalálta a rendszer a koronavírus-gyanús eseteket?

Kezdetben ahogy említettem nagyon magasan tartották a tesztelési küszöböt (azaz ritkán, és csak egyértelmű panaszok esetén végeztek tesztet), amiben gyökeres változás történt.

Megtanultuk, hogy az a legfontosabb, hogy minél hamarabb találjuk meg a fertőzötteket, különös tekintettel a tünetmentes vírushordozókra.

A legújabb ismeretek szerint a tünetmentes vírushordozóknak komoly szerepe van a járvány fenntartásában, így az azonosításuk és elkülönítésük rendkívül fontos a terjedés megfékezésében.

Mennyire transzparens az új vírusról szóló hivatalos tájékoztatás, minden adathoz hozzáfér akár a lakosság is?

A már említett tájékoztató portálon minden információ megtalálható: betegtájékoztatók, a részletes napi adatok, szakmai útmutatók, a legújabb járványügyi intézkedések, utazási tanácsok, karanténszabályok, minden - átlátható, közérthető formában. Ezt egészítik ki a rendszeres napi sajtótájékoztatók mind a kormány (de leginkább a járványügyi szakemberek) részéről, mind a helyi önkormányzat részéről.

Döbbenetes és egyben megható, hogy mennyire figyelnek a fiatalabb korosztályokra, a gyerekekre is. Azt tapasztalták, hogy a kisebbek nem nagyon értik, mi ez a hatalmas felfordulás, aminek a közepén találták magukat, és sokukban mindez szorongást, félelmet kelt.

A miniszterelnök asszony – de a helyi önkormányzat polgármestere is többször - külön a neten közvetített sajtótájékoztatót és konzultációt tartott gyermekek és fiatalok részére, ahol részletesen elmagyarázták, mi és miért történik körülöttük, és válaszoltak a fiatalok (szintén a neten feltett) kérdéseire.

Hogyan készült fel a járvány esetleges robbanására a kórházi ellátórendszer? Volt hasonló ágyfelszabadítás, mint idehaza?

Előzetesen senki sem tudta, hogy mekkora lesz-e a robbanás, és ha igen, mekkora, de

mindenki előtt az olasz meg a spanyol példa lebegett lázálomként, ezt akartuk elkerülni mindenáron.

A tervezett (elektív) beavatkozásokat jelentősen korlátoztuk, de nem állítottuk teljesen le. Épp a minap kaptuk meg az áprilisi országos betegforgalmi adatokat, és ebből az derül ki, hogy az ellátás nem állt le teljesen. 2020. március-áprilisban a járóbeteg szakellátás betegforgalma (tervezett, nem sürgősségi ellátásokról beszélünk) 34%-al csökkent, a fekvőbeteg ellátásban a csökkenés 44%-os, az egynapos ellátásokban viszont csak 20%-os (2019. azonos időszakával összehasonlítva). Ami meglepő és egyben örvendetes, hogy a járóbeteg szakellátáson belül meredeken nőtt a videókonzultációk száma.

Közben az is jól érzékelhető volt, hogy az emberek nem mertek jelentkezni a betegségükkel, mert féltek a megfertőződéstől. Ennek a mértékét ugyan csak becsülni tudjuk, de az világosan látszik, hogy a régiónkban a kórházi sürgősségi betegellátás a harmadával esett vissza (a fekvőbeteg ellátásban ez 22%, a járóbeteg ellátásban 32% - az előző év azonos időszakához viszonyítva).

Innen lehetett felszabadítani humánerő-kapacitást a Covid-részlegek ellátására?

Pontosan. Amikor elkezdték a tervezést és a felkészülést, minden osztályon ki kellett jelölni azt a néhány orvost, akiket beadtak egy közös kórházi csapatba, és ők egy alap intenzív terápiás képzést kaptak. Nem ők fogják vezetni egy kritikus állapotú Covid-os beteg ellátását, de tapasztalt, gyakorlott szakember felügyelete mellett a legfontosabb orvosi tevékenységeket el tudják látni.

Milyen előrejelzésekre alapozta a kormány a védekezési politikáját?

Február közepén kezdődött az a modellezési munka, amely az addig megismert adatok alapján felvázolta,

milyen forgatókönyvek várhatók a vírus terjedési sebességétől függően. Ez első körben a szakmai közönségnek volt transzparens, utána mindenkinek.

A szakmai munkában az orvosi kamarától kezdve minden érintett szakterület és szervezet részt vesz, elmondhatja a véleményét. Leegyszerűsítve a dolgot, az epidemológus szakemberek három forgatókönyvet dolgoztak ki. A legrosszabb esetben, amikor a járvány „csúcsra jár”, naponta 1200 beteg intenzív ellátásáról kell gondoskodni országos szinten. A második, borúlátó szcenárió 600 intenzív ágyat, a harmadik, a legenyhébb járványhelyzet pedig a meglévő kapacitásokat, 200 körüli ágyszámot követelne meg az intenzív ellátásra szoruló betegek számára.

Ezt követően az egészségügyi régióknak kiosztották a felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. Ez az északi régiót tekintve azt jelentette, hogy nekünk a teljes szükséges kapacitás 10%-át kell kiállítanunk (mivel a lakosság kb. 10%-a lakik a mi régiónkban), ez a legrosszabb esetet nézve 120 intenzív ágy. 25 ágy az alap kapacitásunk, ezt fel kell emelnünk 120-ra fokozatosan. Tegnapelőtt 65 ágyunk volt, most azt lehet mondani ez alapján, hogy fel vagyunk készülve a közepes szintre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az intenzíveken jelenleg sem csak a covidos betegek fekszenek.

Hol volt a csúcsa a görbének, ha az intenzív ágyakat nézzük?

Szerencsére a járvány lefolyása nagyon kedvezően alakult, eddig a legtöbb, lélegeztetésre szoruló beteg április 1-én 99 fő volt, azóta ez a szám örvendetesen 10 alá csökkent – azaz

van bőven tartalékunk egy esetleges második hullám leküzdésére is.

A javuló mutatóknak köszönhetően a kormány fokozatosan enyhíti a megszorításokat. Első lépésben ajánlásokat dolgoztak ki az óvodák és iskolák részére, amelyek a megfelelő távolságtartásra, a gyakori kézfertőtlenítésre helyezi a hangsúlyt. Először április 13-ától az óvodák, majd április 20-ától az iskolai alsótagozatok megnyitását engedélyezte. Ezen belül viszont minden önkormányzat szabadon határozhatja meg, mikor látja elérkezettnek az időt arra, hogy intézményeket újraindítsa, mikortól tudja garantálni az ajánlásokban foglaltak betartását, a gyermekek biztonságát.

Legvégül május 11-től a felsőtagozaton és a gimnáziumokban is megindult a tanítás – de új rendszerben, az osztályokat kisebb csoportokra bontva.

Hogyan áll helyre az élet az egészségügyi ellátórendszerben?

A kórházakban is fokozatosan visszaépítjük az elektív ellátást, s ahogy kinyitottak az óvodák, iskolák, mi is próbáljuk megtalálni azokat a területeket, ahol a legkisebb rizikó felvállalásával el tudjuk látni a betegeket. Az onkológia az egyik legszorítóbb szakterület, itt különösen fontos, hogy a betegek időben kapjanak ellátást.

Látni kell azt is, hogy hihetetlen mennyiségű koordináció zajlik a háttérben.

Az első vonalból követem a járványt, mint alapellátási ügyeletes orvos és másodvonalból, mint kórházi szervező. Hihetetlen mennyiségű, folyamatos konzultáció, rendszeres megbeszélések zajlanak régiónként és országos szinten is.

Minden tekintetben folyamatosan összehangoljuk a tevékenységünket az alapellátással és más megyék, régiók tevékenységével.

Pontosan milyen területeket érint ez?

A védőeszközök elosztása is közösen koordinált. A beszerzés országos szinten történik, amely során minden szereplő igényeit figyelembe veszik. Jelenleg ott tartunk, hogy sokkal több védőeszköz érkezik be mint amennyi (az alacsony betegszámnak köszönhetően) fogy – így a héten a kórházak raktárai megteltek, és a régiónak külön raktárhelyiségeket kell bérelnie a többlet tárolására.

A következő izgalmas feladat a nyári szabadságolások megszervezése. A visszajelzésekből látszik, hogy a folyamatos készenlét kezdi kimeríteni az intenzíven dolgozókat – és ilyen körülmények között kell felkészülni egy esetleges második hullám leküzdésére, és a normál működés visszaállítására.

Csak a mi régiónkban több, közel 1 900 tervezett műtét maradt el, ezekre mihamarabb sort kell keríteni, és ez az intenzívesekre szintén terhet ró. Emellett ki kell tudnunk adni a jól megérdemelt nyári szabadságokat is, a norvég törvények értelmében legalább 3 egybefüggő hetet.

Rálátása van a járványügyi helyzetre a frontvonalból és a releváns adatok, folyamatok birtokában, mit gondol, mi a tanulsága a mostani járványügyi helyzetnek, akár hosszabb távon?

Egyértelmű, hogy a kórházak, az egészségügy technológiai fejlettsége és elérhetősége egy nagyon fontos faktor, amikor egy ilyen kritikus helyzetben helyt kell állni. De az is kiderült, hogy ez egyáltalán nem elégséges feltétel. Megítélésem szerint ugyanis

ilyen helyzetekben nem is annyira az egyes kórházak, vagy az országok egészségügyi rendszere vizsgázik, hanem a társadalmak.

Ha nincs meg a megfelelő egyéni hozzáállás, ha nincs bizalom, ha nem születnek meg a megfelelő, szakmailag megalapozott vezetői döntések, ha hiányos vagy téves, félrevezető a tájékoztatás, ha elmaradnak a járvány terjedését fékezőintézkedések, illetve ha nem történnek lépések a fertőzöttek korai felismerésére, azonosítására, akkor nem lehet sikeres a védekezés.

A járványügyben ugyanígy működik, mint a hadsereg. Fel kell deríteni, hogy hol van az ellenség és milyen erős - és ez csak kiterjedt teszteléssel működik. Látszik, hogy ebben például a világon az egészségügyre (egy főre vetítve) a legtöbbet költő USA látványosan elbukott – nem mentette meg a magas technológiai színvonal. Nem lehet egyhamar elfelejteni a New York-i kórházak mellett parkoló hűtőkamionok képeit.

Mi lehet ennek az oka?

Régóta mondjuk és tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a társadalom rendkívül széttagolt, brutális társadalmi ellentétekkel terhelt, s hogy az egészségügyük hiába dolgozik nagyon magas technológiai színvonalon, ha nem koordinált és emellett alapvetően profitorientált. A helyzetet súlyosbította, hogy a szövetségi kormány sokáig tagadásban volt, így a megfelelő korlátozó, vészhelyzeti intézkedések elmaradtak. Azokban az tagállamokban, ahol nem vártak a központi kormányzat lépéseire, hanem saját kezükbe vették a kezdeményezést, például Bostonban, ott konganak az ürességtől az intenzív osztályok.

Az elmúlt hetekben Norvégiában gyakorlatilag szinte teljesen helyreállt az élet, mivel a vírus reprodukciós rátája messze 1 alá süllyedt, de az eltelt időszak milyen nyomot hagyott az emberekben?

A drasztikus és időben meghozott intézkedéseknek és annak, hogy az emberek nagyon szabálykövetőek, betartják az előírásokat, az ajánlásokat. Közben pedig lényeges, hogy mindenki megőrizte a jó hangulatát, pánikot egy pillanatig nem éreztem. Az állam mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozások gazdasági hatásait csillapítsa, és emiatt senkinek sem kell attól félnie, hogy egzisztenciálisan ellehetetlenül. A háború óta nem látott szintre emelkedett a munkanélküliség, de az erős szociális hálónak és a támogatásoknak köszönhetően senkinek sem kell attól félnie, hogy elveszti a tetőt a feje fölül és az utcára kényszerül.

Számos cég ment csődbe, de az egyének, az állampolgárok létbiztonsága garantált. Ezt rendkívül fontos, a társadalmat összetartó tényezőnek, kohéziós erőnek tartom.

Emellett meg kell említenem az egészségügyben dolgozók munkájának és áldozatvállalásának kiemelt elismerését. Az alapellátási ügyeleten például a beosztás szerint elrendelt, de az otthoni karantén miatt le nem dolgozott ügyeletek díjazását külön egyeztetés nélkül szó nélkül kifizették. Az egyébként teljesítményarányos – ellátott betegenként járó – díjazás mellé az orvosi kamara fellépésének köszönhetően külön fix óradíjat kapunk, kompenzálandó egyrészt a lecsökkent betegszám miatti kiesést, és elismerve azt, hogy a járvány miatt fokozott kockázatnak vagyunk kitéve.

A mindennapi élet lassan visszatér a normál kerékvágásba, de továbbra is mindenki tartja a megfelelő távolságot, rendkívül figyelmesen és udvariasan. Azt látom, hogy a legtöbb ember nem attól fél, hogy ő megfertőződik, hanem inkább attól, hogy ő fertőz meg másokat.

Hogyan készülnek a járvány esetleges felfutására, újabb hullámára?

Egyre erősödik az a vélekedés, hogy a nyár végén, augusztusban, az ország teljes újranyitását követően érkezik egy második fertőzési hullám.

Ez megköveteli, hogy óriási erővel, minél többet teszteljünk. Mindenki megértette ugyanis, hogy a nyitás tesztelés nélkül vakrepülés.

Rögtön kell látnunk, hogy a nyitásnak van-e negatív következménye, emelkedik-e a halálozások száma, a fertőzöttek száma, ha igen, akkor hol, mert akkor ott azonnal be kell avatkozni, vissza kell zárni, és emellett fel kell kutatni, hogy a fertőzöttekkel kik kerültek kapcsolatba, és őket is (és a környezetüket) tesztelni. Hozzáteszem, továbbra sincsenek standardok, ismeretlen járvány, menet közben tanulunk mások kárán és persze jó példáján is.

A követhetőséget, a találkozások utólagos azonosíthatóságát számos apróbb, jelentéktelennek tűnő intézkedés is segíti – engedélyezték május közepe óta a legfeljebb 20 fős családi rendezvények, összejövetelek megtartását azzal, hogy egyvalaki felelős a rendezvényért: pontosabban azért, hogy felírja, pontosan kik is voltak jelen. Ez két-három héttel később egy fertőzött kapcsolatainak feltérképezése során rendkívül fontos információ.

Sokan állítják, hogy a mostani helyzet az európai értékek alapját, a szolidaritást is kikezdte. Hogyan látja Ön ezt?

Egy globális járvány nagyon hasonlatos a globális klímaváltozáshoz – és most nem arra gondolok, hogy léteznek mindkettőt tagadó irányzatok, hanem arra, hogy a globális probléma, a globális kihívásra csak globális, azaz közös megoldásokkal, egyeztetetten, koordináltan lehet a siker reményében reagálni.

A járvány kezelése megmutatta, hogy egy közös európai koordináció rengeteg előnnyel járna az amúgy is szűkös erőforrások megfelelőbb és hatékonyabb felhasználása, illetve a biztonságunk növelése érdekében. Képzeljük el, ha lett volna egy európai vészhelyzeti raktár, ahonnan a szorult helyzetbe kerülő államok segítséget kaphattak volna (elsősorban védőfelszereléseket, orvosi eszközöket, gyógyszert, fertőtlenítőket), mennyivel könnyebb lett volna.

Emellett azért láttunk szép, korábban nem tapasztalt példákat is uniós tagállamok együttműködésére: amikor kritikus állapotú francia és olasz betegeket szállítottak szabad kapacitással rendelkező német, illetve osztrák kórházakba, vagy amikor védőeszközökkel, felszerelésekkel, illetve egészségügyi személyzet küldésével (például norvég szakemberek dolgoztak észak-olasz kórházakban) támogatta egyik európai állam a másikat.

Ezek mind nagyszerű példák, de sajnos inkább kivételek, s nem a szabályt erősítő kivételek.

Alapvetően az EU-n belül az egészségügy egy szent tehén volt, az alapelvek szerint nemzeti hatáskör, senki sem mert érdemben hozzányúlni.

Ami az egészségügyön belül egységesnek mondható, az mind valamilyen formában kereskedelmi és szolgáltatási szektorból szivárgott át – ilyen az egységes gyógyszerbiztonsági szabályozás, és egyes orvosi eszközökre (pl. implantátumokra) vonatkozó szabályozás. Magán az egészségügyön belül 50 év alatt annyit sikerült kiizzadni, hogy megszületett az Európai Egészségbiztosítási Kártya, és a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszer. Nagy eredmény, de 50 év távlatában azért halovány.

Miközben komoly igény lenne annak meghatározására, hogy egy-egy tagország milyen minimális szolgáltatásokat kell(ene), hogy biztosítson a polgárai számára, illetve arra is, hogy az Európán belül tapasztalható hatalmas minőségi és hozzáférési különbségeket Európa fejlődése és belső egyensúlyának megtartása érdekében csökkentsük – illetve számos területen, leginkább a ritkább, magas költségű ellátások esetén európai centrumokat és tudásközpontokat alakítsunk ki.

Milyen tanulsága lehet még a mostani járványnak?

Ezeken túl a járvány azt is megmutatta, hogy a járvány elleni küzdelemben, a koordinált, hatékony reagálásban döntő és meghatározó szerepet az állami, közösségi tulajdonú egészségügyi intézmények játszották – emiatt

Európa sem kerülheti meg azt, hogy elkötelezze magát az állami (közösségi) dominanciájú egészségügyi rendszerek fejlesztése mellett.

Az első és a második világháborúban sok tízmillió embernek kellett meghalnia ahhoz, hogy megértsük: a békénél, az együttműködésnél, a vitás kérdések tárgyalásos rendezésénél nincs kifizetődőbb számunkra. Az ő vérük váltotta meg számunkra az elmúlt 75 év békéjét és fejlődését, alapozta meg az Európai Uniót, ami egy hatalmas vívmány, még akkor is, ha számos ismert hibával küzd.

A Covid-járvány sok tízezer áldozata remélhetőleg ráébreszt mindenkit, a társadalmakat, polgárokat, döntéshozókat, a gazdaság befolyásos szereplőit arra, hogy

a biztonság, az egészségügyi biztonság az nem adott, nem magától létezik, hanem azt meg kell teremteni és aktívan tenni kell a megőrzéséért.

Meg kell érteni, hogy ezt a biztonságot nem lehet magánérdekektől, versengő profitorientált vállalkozások érdekeitől függővé tenni, a közösségi (állami, önkormányzati) felelősségvállalás és szerepvállalás kritikus jelentőségű és elkerülhetetlen.

Meg kell teremteni és fejleszteni kell azokat az együttműködési mechanizmusokat, amelyek garantálják egy hasonló (húsbavágó gazdasági károkat okozó) helyzet megelőzését, illetve megfelelő, koordinált kezelését. Emellett viszont a mindennapokban is garantálni kell az egyik legfontosabb emberi jog, az egészséges élethez való jog érvényesülését, mégpedig egy már említett, közösen meghatározott minimális európai szinten. Ez megköveteli minden tagországtól is, hogy a járvány tanulságainak fényében vizsgálják felül az egészségügyi rendszerük szerkezetét és működését, és haladéktalanul kezdjenek neki a szükséges átalakítások megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

Vagyis most van itt az ideje az egészségügy újjáépítésének?

Ha a járvány elmúltával, vagy legalábbis lecsendesedésével párhuzamosan el tudunk indulni ebbe az irányba mind európai, mind nemzeti (magyar) szinten, már nagyon sokat „köszönhetünk” a járványnak, és lehetőségünk nyílik arra, hogy káosz és széthúzás helyett kézzel fogható értéket, egy élhetőbb és versenyképesebb Európát és egy igazságosabb, biztonságosabb Magyarországot hagyjunk az utódainkra.

Mélységesen egyetértek Végh Attila barátomnak a Portfolio hasábjain megjelent helyzetértékelésével: „Never waste a good crisis” és támogatom a 11 pontban megfogalmazott refromkezdeményezését.

Tényleg itt a történelmi lehetőség arra, hogy a 30-40 éve halogatott mélyreható átalakításokat elvégezzük.

Lassan 10 éve a legtöbb interjút, írást azzal zártam: „mire várunk még?” Lehet, hogy pontosan erre vártunk (ha már magunktól, békeidőben nem mertünk a változás útjára lépni). Egy válságra vártunk, ami mindenki számára egyértelművé teszi, a társadalmunk válság előtti élete és működése rossz, és tovább nem vállalható. Utoljára ilyen lehetőségünk az 1989-1990-es rendszerváltás során volt, és világos, hogy azzal nem éltünk, elbénáztuk – ezt

a mostanit ne hagyjuk veszni, különben minden áldozat (emberéletben és gazdasági téren egyarát) értelmetlenné és hiábavalóvá lesz.

Portfolio Private Health Forum 2020 Mit művelt a koronavírus-járvány az egészségüggyel? Ez a kérdés is napirenden lesz november 10-i konferenciánkon:

Címlapkép: Üres utca Oslóban március 25-én, a koronavírus terjedése idején. Forrás: Odin Jaeger/Bloomberg via Getty Images