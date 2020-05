Milliókat rúgnak ki Amerikában, de a bankok és fegyvercégek toboroznak

Nemcsak az online kereskedők és futárcégek keresnek alkalmazottakat; a biztonsági cégek, a fegyveripar, a bankok és az idősotthonok is valóságos toborzási lázban égnek, miközben a világon sorra szűnnek meg a munkahelyek a koronavírus miatt – írja a Wall Street Journal az amerikai munkaügyi hivatal adatai alapján.

A most toborzó vállalatok többnyire mind olyan intézmények, melyeknek nyitva kellett maradniuk a koronavírus-járvány ideje alatti lezárások közepette is, most így jól hasznot tudnak húzni abból, hogy sok más szektorban leépítették a munkavállalókat.

Miközben az amerikai munkanélküliség 14,7%-ra ugrott áprilisban és 20,5 millió munkahely szűnt meg, az atlantai Fed adatai szerint minden 10 elvesztett munkahelyre vetítve 3 újat hoztak létre.

Az amerikai munkaügyi hivatal száz szektorra osztja az amerikai munkaerőpiacot: a százból mindössze nyolcban tapasztaltak most növekedést a felkínált állások számában. A legnagyobb növekedést a raktározás és csomagelosztási szektorban regisztrálta a hivatal, ezt követte a jegybanki állások száma, majd a számítógép-alkatrészgyártók, a futárok és üzenetküldő szolgáltatók, információs szolgáltatók és a posta.

Toboroz a Sturm, Ruger & Co is, a legnagyobb amerikai fegyvergyár, mivel jelentősen megnövekedett a fegyverek iránti kereslet a koronavírus-közepette felmerült személybiztonsági aggályok miatt. A Lockheed Martin Corp, a legnagyobb katonai beszállító 1000 új alkalmazottat vett fel az elmúlt hetekben és még 5000 új állást hirdetett meg.