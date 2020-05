Most még kivárhat az MNB, de lassan akár újabb kamatvágásra készülhet

Alapvetően eseménytelen kamatdöntő ülésre számítanak a Portfolio által megkérdezett szakemberek a Monetáris Tanácstól kedden, azonban már megjelent olyan vélemény, mely szerint akár további kamatcsökkentés is jöhet hamarosan a koronavírus-válság kezelésére. Legkorábban júniusban, a friss inflációs jelentés megjelenésekor tartogathat izgalmakat a jegybank, de a mostani közleményre is érdemes lesz figyelni az apró utalások szempontjából.

180 fokot fordult a válságban az MNB

Több lépésben reagált a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira az MNB Monetáris Tanácsa, az elmúlt két hónapban egy sor új eszközt vezetett be a jegybank. Ezekkel teljesen átalakult az addigi eszköztár. Mostanra mindegyik új eszközből van néhány heti tapasztalat, ezért le lehet vonni az első következtetéseket a sikerről.

Az MNB az alábbi lépésekkel vette fel a harcot a járvánnyal és annak hatásaival:

Először március 24-én jelentették be, hogy új hosszú futamidejű, fix kamatozású fedezett hiteleszközt (repo) indítanak, mellyel akár 5 évre is biztonságos finanszírozáshoz juthatnak a bankok. Ettől azt várták, hogy a plusz likviditásból elsősorban állampapírt vásárolnak majd.

Szintén a márciusi ülésen döntött arról a jegybank, hogy felmentést ad a bankoknak a kötelező tartalékráta teljesítése alól, ezzel szintén extra likviditás kerülhet a rendszerbe.

Április 1-én a Monetáris Tanács bejelentette, hogy egyhetes betétet vezet be, melyre 0,9%-os kamatot fizet és azt várja, hogy ezzel le tudja kötni a rendszerbe pumpált likviditás egy részét.

Április 7-énaz egynapos és egyhetes hiteleszköz kamatát 0,9%-ról 1,85%-ra emelte a jegybank, illetve bejelentette, hogy a szimmetrikus kamatfolyosón (mínusz 0,05 százalék és 1,85% között) az egyhetes betét kamata rugalmas lehet.

Eszközvásárlási programot indítottak, melynek keretében első körben 1000 milliárd forintnyi állampapír és 300 milliárdnyi jelzáloglevél kerülhet az MNB-hez.

Elindították az NHP Hajrá hitelprogramot és lazítottak a Nemzeti Kötvényprogram feltételein.

A jegybank a sok változtatással azt kívánta elérni, hogy a gazdaságban úgy tudjon olcsó forrást nyújtani a koronavírus-válság által sújtott szereplők számára, hogy közben az extrém laza monetáris politikája ne járjon a márciusihoz hasonló extrém forintgyengüléssel. Ehhez a hosszabb lejáratokon livkiditást nyújt, lejjebb szorítva a hozamokat, a rövidebb lejáratokon pedig emeli azokat a likviditás kiszívásával.

Most egy kis kivárás jöhet

A sok változás egyben azt is sugallhatja, hogy a keddi kamatdöntés eseménytelen lesz, hiszen amit akart, meglépett a jegybank, illetve most az eddigi intézkedések eredményét kísérheti figyelemmel. Legközelebb egy hónap múlva lesz friss inflációs jelentés, ha akar valamit finomhangolni a rendszeren az MNB, akkor megteheti.

A Portfolio által megkérdezett elemzők sem várnak változást a keddi ülés előtt, az egyetlen újdonság, hogy megjelent az előrejelzésekben a kamatcsökkentés, mint lehetőség.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője az év végig 40 bázispontos lazítást vár az egyhetes betét kamatában, így 0,5 százalékra csökkenhet szerinte az irányadó kamat.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2020. ápr 2020. dec. 2021. dec. Halász Ágnes UniCredit 0,90 0,90 - Kuti Ákos MKB Bank 0,90 0,90 0,90 Nyeste Orsolya Erste Bank 0,90 0,90 0,90 Regős Gábor Századvég 0,90 - - Suppan Gergely TakarékBank 0,90 0,90 0,90 Virovácz Péter ING Bank 0,90 0,50 0,50 konszenzus (medián) 0,90 0,90 0,90 Forrás: Portfolio

Rajta kívül más egyelőre nem számít lazításra rövid- vagy középtávon, 2021 végéig a szakemberek többsége szerint fennmaradhat a jelenlegi 0,9%-os alapkamat.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője azt emelte ki, hogy a jegybanki eszköztár átalakítása lezajlott, a piaci folyamatok (forintárfolyam, hozamgörbe) nagyjából az MNB szándékainak megfelelően alakulnak. Éppen ezért most nem vár semmi újdonságot, viszont a júniusi ülés az új inflációs jelentés miatt érdekesebb lehet.

Virovácz Péter szerint a Monetáris Tanács a közleményében majd ki is tér arra, hogy az eddigi tapasztalatai alapján a bevezetett új eszközök képesek voltak sikeresen stabilizálni nem csak a forint árfolyamát, de a hosszú hozamokat is. A hozamgörbe laposabbá vált és az MNB továbbra is fenntartja az eszközvásárlási programot, még akkor is, ha ez csupán egy rendelkezésre állást jelent. Ezzel a jegybank cáfolhatja azokat a piaci spekulációkat, melyek szerint a várttól elmaradó összegű vásárlások egyben a program leállítását vetítik előre.

Az ING Bank közgazdásza szerint a mostani közleménnyel az MNB elkezdheti megalapozni júniusi inflációs jelentését, ugyanis a márciusi igencsak optimista előrejelzés (2-3%-os gazdasági növekedés 2020-ban) komoly revízió előtt áll.

Ezt segítheti, ha a kamatdöntés utáni közleményében az MNB is elismeri, hogy a gazdasági környezet sokat romlott az előzetes várakozásaihoz képest és továbbra is nagy bizonytalanságok övezik a kilábalás ütemét

- véli az elemző.

Hosszabb távon Virovácz sem számít jelentős változásra, a jelenlegi kamatfolyosót fenntarthatja majd az MNB, viszont az egyhetes betéti kamatot elmozdíhatja lefelé a kamatfolyosó közepéről. Ennek oka, hogy a régióban nagyjából hasonló inflációs folyamatok mellett a jelenlegi kamatkörnyezet fenntartásával itthon lenne a legmagasabb a reálkamat (vagyis a legkevésbé negatív). Az MNB pedig várhatóan nem szeretne ebben a tekintetben kilógni a régióból. Szerinte a forint stabilitása is segítheti a kamatcsökkentést. A magyar deviza ugyanis annak ellenére tud most 350 körül maradni, hogy a piac már gyakorlatilag beárazott egy 30 bázispont körüli kamatcsökkenést az év végére.

Mindezek fényében elképzelhető, hogy a jegybank az egyhetes betéti kamat csökkentésébe kezd nyártól, miközben a forint stabilitását sem veszélyeztetné (hiszen a kamatcsökkentés már be van árazva) és az alacsonyabb kamatok révén jobban is ösztönözhetné a kilábalást

emeli ki Virovácz.

Az MNB többször is jelezte, hogy továbbra is adatvezérelt üzemmódban működik, így fontos mérföldkő lesz a június 23-i kamatdöntő ülés, amikor a döntéshozók már a friss negyedéves előrejelzések birtokában lesznek – hangsúlyozta a következő ülés fontosságát Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője is.

Címlapkép: Shutterstock