Vége a jó világnak: a koronavírus hozhatja el az európai Google-adót?

Az amerikai technológiai óriások, mint a Google, az Amazon, vagy a Facebook megadóztatása már évek óta téma Európában. Összeurópai megoldás még nem született rá, bár néhány európai ország, például Franciaország megpróbálta az elmúlt években a saját digitális adóját bevezetni, ami komoly ellenállást váltott ki az Egyesült Államokból.

Most azonban a koronavírus-járvány miatt a fejlett európai országok a legsúlyosabb válságokat élik át a Nagy Gazdasági Válság óta. Keresik az új bevételi forrásokat, és elképzelhető, hogy a nagy amerikai technológiai vállalatokban látják meg azt. Az Eurasia Group elemzője szerint egyre többször szóba kerül ismét mostanság Európában a digitális adó kérdése, Brüsszel számára pedig kifejezetten vonzó egy olyan adó, ami az e-kereskedelmi és a digitális szolgáltatásokat érinti – írja a CNBC.

A Fitch Solutions szenior elemzője szerint két ok miatt is lehetséges, hogy Európa most ismét előhozakodna a technológiai óriások megadóztatásával. Az egyik, hogy ez a szektor a válság egyik nagy nyertese, a másik pedig, hogy már korábban is volt több próbálkozás a digitális adó bevezetésére.

Tavaly az Európai Bizottságtól az OECD-hez került a nemzetközi digitális adó kérdése, az eredeti tervek szerint októberig kellene egyezségre jutniuk, de nem ígérik, hogy ez 2021 előtt megtörténik.

Az Európai Bizottság közölte, hogy újra fogja indítani a tárgyalásokat az európai szintű digitális adóról, ha az OECD nem tud dűlőre jutni idén.

Az Európai bizottság célja, hogy a digitális vállalatok annyi adót fizessenek az EU-ban, hogy az effektív adókulcsuk 9,5 százalék legyen. Még ez is nagyon alacsony ahhoz képest, hogy a „hagyományos” iparágaknál 23,2 százalék az adókulcs – érvelnek. A technológiai vállalatok viszont azzal védekeznek, hogy megfizetik az adójukat ott, ahol az jogilag kötelező nekik.

A technológiai vállalatok alacsony adófizetése Európában már egy ideje szúrja az európai államok szemét. 2016-ban az Európai Bizottság arra utasította az Apple-t, hogy fizessen be 13 milliárd dollárnyi adót Írországnak, amire korábban kedvezményeket kapott. Mind a vállalat, mind az ír állam megtámadta ezt a döntést.

