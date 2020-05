15 év után lehúzza a rolót egy magyar utazási iroda

Az Aleous Utazási Iroda befejezi tevékenységét, a magyar cégnek tartozása, további kötelezettsége nincs utasok, partnerirodák felé az iroda tájékoztatása szerint.

A korábbi tájékoztatásokkal összhangban, és a felmerült helyzetre való tekintettel irodánk 2020. május 29-én befejezi tevékenységét. A magyar cégnek tartozása, további kötelezettsége nincs utasok, partnerirodák felé - írja Facebook bejegyzésében az Aeolus Utazási Iroda.

A turizmus.com turisztikai szakportál két hónapja számolt be arról, az Aeolus cseh és szlovák vállalata csődeljárás alá került, ez azonban nem érintette a magyar operáció helyzetét. Most azonban a görög utakra specializálódott magyar irodát is elérte a világjárvány okozta válság.

Az iroda Facebook-bejegyzésében kitér arra is, akik még nem nyújtották be a kárbejelentésüket az Allianz biztosítóhoz -, az Aeolus Utazási Iroda honlapján (www.aeolus.hu) határozatlan ideig egy pontos, magyar nyelvű tájékoztatást kapnak arról, hogyan kell eljárni a kárbejelentéssel kapcsolatosan. Információik szerint az utasaik nagy többsége már elküldte a bejelentést, amiről visszaigazoló e-mailt is kaptak.

A biztosító legutolsó levelében a következőket küldte el az iroda kifizetésre vonatkozó kérdésére:

„Szeretnénk tájékoztatni az Utasokat, hogy a kártérítés az utazásszervező fizetésképtelenségének nyilvántartásba vétele után 6 hónappal fizetendő, azaz legkorábban 2020. szeptember 9-én az összes károsult fél nyilvántartásba vétele után. Addig a dokumentumokat dolgozzuk fel, és információkat kérünk, amennyiben szükséges.”

A címlapkép forrása: Getty Images.