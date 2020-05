Tankönyvbe illő, ahogy a koronavírus ellen védekeztek, most mégis elszabadult a járvány

Latin-Amerika lett a koronavírus-járvány új epicentruma, miután Brazília elnöke aktívan ellenállt a fertőzés megállítása érdekében tett óvintézkedések meghozatalának, de a szomszédban, Peruban is nagy a baj, pedig példás védekezést állítottak fel a katasztrófa elkerülésének érdekében. A probléma az volt, hogy hiába a szigor és a teljes lezárás, Peruban sem gondoltak a legszegényebbekre, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradnak még akkor sem, ha a hatóság erőszakosan igyekszik őket otthon tartani.

Nem volt elég a példás védekezés

Peru volt az egyik legelső ország Latin-Amerikában, amely szigorú intézkedéseket hozott meg a koronavírus ellen;

alig 9 nappal azután, hogy március 6-án az első koronavírusos beteget diagnosztizálták az országban, Martín Vizcarra elnök lezárta a határokat és országos házikarantént hirdetett.

Folyamatos teszteléssel igyekeztek aztán ellenőrizni és kordában tartani a járvány terjedését: a régióban Peruban végezték a legtöbb tesztet, mintegy 600 ezer vizsgálat történt a 32 milliós országban.

A hatóságok agresszívan felléptek a kijárási korlátozásokat megszegők ellen: áprilisban volt olyan nap, hogy 3000 karanténszegőt börtönöztek be.

Látszólag tehát Peru mindent megtett azért, hogy betartsa a szakorvosok által javasolt „teszt, izoláció, nyomon követés” sémáját, ráadásul nagyon korán szigorú korlátozásokat hoztak, de így sem tudtak gátat szabni a koronavírus terjedésének: eddig közel 124 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak az országban és 3630 halálos áldozatot követelt a járvány. A kormány hivatalos adatai szerint az intenzív osztályokban található kórházi ágyak és lélegeztető gépek 85%-a foglalt; félő, hogy hamarosan az ország kapacitását teljesen kimerítik.

Különösen tragikus a helyzet annak fényében, hogy a szomszédos Brazíliában Jair Bolsonaro elnök semmilyen korlátozó intézkedést nem akart hozni annak érdekében, hogy meggátolja a járvány terjedését, mondván, hogy „ez csak egy kis influenza”. Brazíliában 377 ezer koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak eddig, ami nominálisan jóval nagyobb, mint a perui esetszám, 1 millió lakosra vetítve viszont 1773 fertőzöttet jelent, a perui szám ennél sokkal súlyosabb, 3766 fő.

Mi volt a baj?

Számos országban a társadalmi különbségek miatt szabadult el a koronavírus: a vagyonosabb rétegekbe tartozók ugyanis megtehetik, hogy előre bevásárolnak és otthon maradnak hónapokon át, a szegényebbeknek, akiknek a napi betevőért is küzdeniük kell, nem adatott meg ilyen lehetőség. Hasonló tényezőkkel okolható a perui járvány elszabadulása is.

A perui lakosság mintegy 72%-a nem bejelentett munkatevékenységből keresi a kenyerét, többségük napszámosként, az éppen ledolgozott munka mennyisége után kapja keresetét. Ők nem tehetik meg azt, hogy otthon maradnak.

Dr. Elmer Huerta, perui doktor a CNN-nek elmondta: a perui háztartások 51%-ában még csak hűtő sincsen, tehát rengeteg olyan lakos van, akinek minden nap le kell járnia élelmet vásárolni.

A lezárások ideje alatt is hosszú sorok kígyóztak a boltok előtt, egyes esetekben órákat kellett várnia a vásárlóknak ahhoz, hogy élelmiszerhez jussanak. Hiába viseltek maszkot, ilyen körülmények közt lehetetlen volt a távolságtartás.

A kormány megpróbált segíteni a szegényebb családokon azzal, hogy közvetlenül is pénzt kezdett el osztogatni nekik, viszont ennek felvételéhez be kellett menni a bankokba, melynek a következménye az lett, hogy ismét hatalmas embertömegek halmozódtak fel viszonylag kis területen. Lett volna persze lehetőség online is felvenni a kiutalt összegeket, de a perui lakosság mintegy 38%-a még csak bankszámlával sem rendelkezik.

A perui járvány sok szempontból hasonlít India vagy Szingapúr esetéhez, ahol a jelentős társadalmi különbségek miatt szintén borítékolható volt, hogy elterjed a járvány annak ellenére, hogy nagyon szigorú kijárási korlátozásokat hoztak:

Mi lesz most Peruval?

Peruban már öt alkalommal hosszabbították meg a kijárási korlátozásokat, a mostani intézkedés a kormány tervei szerint június 30-ig tart majd. A jelenlegi fertőzésszámokat figyelve azonban aligha lehet abban reménykedni, hogy ezt a dátumot sikerül majd tartani.

A korlátozások betartatásának stílusa sokat változott, míg áprilisban a lakosságot erőszakos eszközökkel próbálták arra fegyelmezni, hogy maradjanak otthon, ma már a hatóságok inkább az egészségügyi intézményeket próbálják erősíteni. Néhány bolt, melyet a járvány miatt bezártak, a napokban újranyithatott.

Peru 10 ezer új kórházi ágyat tervez felavatni június 30-ig, ebből 1000 sürgősségi lesz. Ez az ambiciózus terv lényegében megduplázná az ország kórházi kapacitását, melyre minden jel szerint valódi szükség van, hiszen nagyon gyorsan telnek a kórházak a koronavírus-fertőzöttekkel.

Bármi is lesz a járvány kimenetele, nagyon valószínű, hogy a legszegényebb rétegeket érinti majd a legjobban. A perui hatóságok egy rutintesztelés során kiderítették, hogy Cantagallóban, egy szegényes, faházakban élő folyó menti közösségben a lakosság 72%-a, mintegy 476 ember fertőzött volt. Felmerül annak a gyanúja, hogy sokkal több olyan kevésbé vagyonos közösség lehet az országban, ahol jelentős a fertőzöttek aránya, de a hatóságok nem tudnak róla.

