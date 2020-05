A kormány megszünteti a veszélyhelyzetet, benyújtották a javaslatot

Kövér László, az Országgyűlés elnöke benyújtotta a veszélyhelyzeti különleges jogrend megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a parlament elé.

A veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány, tegnap pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat az elfogadása és kihirdetése után következő napon hatályba is lép.

A hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válásátkövetően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatón már elárulták, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével nem vonnak vissza minden olyan egészségvédelmi és gazdasági intézkedést, amelyet a veszélyhelyzet idején hoztak, például a védelmi távolságot be kell tartani, a maszkot a kijelölt helyeken, üzletekben, tömegközlekedési eszközökön továbbra is hordani kell majd, az üzletek látogathatóságának idősávjai is érvényben maradnak.

A veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli, átmeneti gazdasági intézkedésekről egy külön törvényjavaslatot nyújtott be Kövér László, erről részletes beszámolóval jelentkezünk.

A címlapkép forrása: Getty Images.