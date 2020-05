A magyar koronavírus-válság elleni akcióterv legfontosabb táblázatai

Május végéig 610 milliárd forintnyi koronavírus-járvány elleni védekezési kiadás, 550 milliárd forintos gazdaságvédelmi kiadás, 360 milliárd forintos adó- és családügyi intézkedés - többek között ezek a tételek derülnek ki a kormány által az országgyűlésnek beterjesztett, idei költségvetést módosító törvényjavaslatból. Ami pedig a legfontosabb és hiánypótló: végre megtudhatjuk tételről tételre, hogy a kormány által a történelmi léptékű gazdaságélénkítő csomag pontosan hogyan is áll össze. Ebből egyúttal az is kiderül, hogy a kormány jelentős részben nem a költségvetésen keresztül indítja újra a gazdaságot.

Hiánypótló táblázatok

A kormány készül a veszélyhelyzet végére, így az elmúlt hónapokban rendeletben megjelent, idei költségvetést érintő módosításokat törvényjavaslat formájába vezeti át és így módosítja a 2020-as költségvetést. Az elmúlt három hónapban, a járvány kitörése óta sorozatban érkeztek a gazdaság védelmét, illetve újraindítását szolgáló bejelentések, akciótervek, amelyeket folyamatosan igyekeztünk nyomon követni.

Ebben a nagy intézkedés-cunamiban ad részletesebb képet a teljes intézkedéstervről az idei költségvetést módosító javaslat, annak is a melléklete, amely a különböző lépéseket és azok költségvetésre gyakorolt hatásait mutatja be több értékes táblázatban. Fontos leszögezni, hogy

sajnos ez a dokumentum is hiányos, mert nem részletezi és így nem is vezeti át az idei költségvetésen, hogy a Gazdaságvédelmi Alap 922,6 milliárd forintos fedezetét pontosan honnan is vonja el a kormány, milyen korábban tervezett programokra, kiadásokra nem jut pénz.

Így jön ki a matek

A táblázatokból viszont megismerjük, hogy május 25-ig a kormány mekkora összeget költött a járványügyi védekezésre és a gazdaság támogatására, valamint hogy azt milyen forrásból teszi.

1. Járvány elleni védekezés

A járvány elleni védekezési alap kiadási oldala május végére már 761 milliárd forintra hízott annak köszönhetően, hogy a kormány koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos döntései (eszközbeszerzések, beruházások) már 609 milliárd forintba kerültek a költségvetésnek (ebből 431 milliárd forintnyi kiadás meg is valósult). Az alap felülről nyitott, és egyúttal azt is jelenti, hogy mínuszba futhat és mínuszba is futott az elmúlt hetekben, ugyanis a mögöttes fedezete 634 milliárd forintot tesz ki.

A törvénymódosítás melléklete azt is kibontja, hogy a járványügyi kiadások melyik minisztériumnál, háttérintézménynél csapódtak le leginkább és a 608,5 milliárd forintnyi eldöntött kiadásból mennyi valósult meg pontosan. Jól látható, hogy a külügynek itt a külföldi beszerzések miatt jelentős súlya van.

2. Gazdaságvédelmi intézkedések május 25-ig

A kormány a gazdaságvédelmi intézkedések részletezésekor kifejti az 1346 milliárd forintos Gazdaságvédelmi Alapot, az adó- és családügyi intézkedések költségvetésre gyakorolt hatását, valamint, hogy a rendelkezésre álló uniós források átcsoportosításának köszönhetően milyen programokra költhet.

A) Gazdaságvédelmi Alap

Az eddig is ismert volt, hogy a Gazdaságvédelmi Alap 1346 milliárd forintra rúg idén, a kormány azonban továbbra sem részletezi, hogy a központi intézmények és programok esetében kitűzött 922,6 milliárd forintos megtakarítás pontosan milyen sorokról és hogyan jön össze.

Újdonság viszont a korábbiakhoz képest, hogy kibontja a Pénzügyminisztérium, hogy Gazdaságvédelmi Alap egyes kiadási tételei hogy álltak május 25-én.

A Gazdaságvédelmi Alap kiadásai 2020. május 25-ig (mrd Ft) Kiadás megnevezése Összeg Munkahely-megtartási programok 26,3 Munkahely-teremtési programok 154,1 Kiemelt ágazati programok 258,9 Vállalkozások finanszírozása 95 Család- és nyugdíjasvédelemi program 12,9 Összesen 547,2 Forrás: Portfolio

B) A veszélyhelyzet kihirdetése után bevezetett adó- és családügyi intézkedések

Azt is megtudjuk a törvényjavaslatból, hogy az adó oldali könnyítések mekkora költségvetési hatással járnak az idei év egészében.

Adó- és családügyi intézkedések (mrd Ft) Intézkedés megnevezése Összeg Szocho 2 százalékpontos csökkentése 2020. július 1-től 160 Önkormányzatok éves áfabevallók lesznek 60 Kedvezményezett ágazatok munkáltatói és munkavállalóijárulékkedvezménye június 30-ig 59,2 KATA szerint adózó egyes szolgáltatások esetén a kötelezettségelengedése június 30-ig 26,3 SZÉP kártyával kapcsolatos intézkedések 20 Turizmusfejlesztési hozzájárulás felfüggesztése június 30-ig 13,8 A veszélyhelyzetben lejáró GYED és GYES meghosszabbítása 11 Kedvezményezett ágazatok szakképzési hozzájárulási adó mentessége június 30-ig 4,2 Kedvezményezett ágazatok rehabilitációs hozzájárulási adó mentessége június 30-ig 2,7 Kedvezményes KIVA kötelezettség egyes ágazatokban június 30-ig 2,2 Fertőtlenítőszer jövedéki adó mentes előállítása 1 Összesen Forrás: Portfolio

C) A rendelkezésre álló uniós források átcsoportosításából finanszírozott intézkedések

A felsorolásból az is egyértelműen kiderül, hogy számtalan olyan gazdaságvédelmi program van, amelyet a kormány EU-s pénzből finanszíroz. Jól látható, hogy a hazai Kurzarbeit program fedezete is uniós forrásból érkezik (GINOP program) és

összességében 400 milliárd forintnyi uniós pénzt költ a magyar állam a gazdaság stimulálására.

Uniós források átcsoportosításával finanszírozott gazdaságvédelmi programok (mrd Ft) Intézkedés megnevezése Összeg Munkahelyvédelmi Bértámogatás - a kieső nettó munkabér 70%-át az állam fizet 200 Munkahelyteremtő bértámogatási program 80 Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 50 Munkahelyvédelmi Bértámogatás - a mérnöki (kutatás-fejlesztési) munkakörben dolgozóknak 40%-os bértámogatás biztosítása 32 Kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 20,7 Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése 7,3 Struktúraváltó digitális képzések 7 Összesen 397 Forrás: Portfolio

A teljes, történelmi léptékű akcióterv

A kormány a gazdaságvédelmi intézkedéssorozat bejelentésekor azt hangoztatta, hogy a magyar történelemben még soha sem volt ekkora gazdaságélénkítés, mint idén a koronavírus-járvány ellenében. Túllépve azon, hogy a Gazdaságvédelmi Program 900 milliárd forintos kiadása mögött egyszerű költségvetési átcsoportosítás áll, ami nehezen nevezhető fiskális stimulusnak, összesen 9235,3 milliárd forintnyi koronavírus miatti gazdaságpolitikai intézkedésről született döntés.

Ennek a teljes csomagnak a háromnegyede nem közvetlenül a költségvetés kiadási oldalát érinti, vagyis elmondhatjuk, hogy ha van is idén gazdaságélénkítés, akkor az távolról sem a fiskális politikán keresztül valósul meg.