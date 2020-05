Megindult a beruházások esése Magyarországon, és ez még csak a kezdet

In English

Az első negyedévben a magyarországi beruházások volumene 1,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, illetve a tavaly év végi szintet is alulmúlta 1,1%-kal. Az aktivitás visszaesésének fő oka az állami fejleszték látványos visszaesése.

Az elmúlt hetekben annyira megszokhattuk már, hogy minden gazdasági teljesítményt a koronavírus-válság hatásaira kell visszavezetnünk, hogy egészen szokatlan állítással kell kezdenünk: a hazai beruházások gyenge számaiban nem a járvány játssza a főszerepet. Ahogy a KSH is írja jelentésében, a visszaesésben az uniós források csökkenő felhasználása játszott jelentős szerepet. Az állítást a rövidesen ismertetett részadatok is igazolják, de érdemes előtte egy pillantást vetni az alábbi ábrára:

Mint látható, a beruházások lendületvesztése már egy éve elkezdődött, és igazából második negyedéve csökken. Az ok, hogy a megelőző időszakban a magánberuházások (kereskedelmi, ipari, lakóingatlan, gépberuházások), illetve a csúcsra pörgetett uniós forráslehívásból finanszírozott állami fejlesztések is olyan magas volument értek el, hogy onnan törvényszerűen nehéz volt fenntartani a tempót.

Az első negyedéves adatok azonban ebből a szempontból is kellemetlen meglepetést jelentenek, hiszen éves alapú visszaesésre így sem számított senki. Meglehet, ebben kis szerepet a koronavírus-válság is játszhatott, hiszen a magánberuházók óvatosabbá válhattak már az első negyedévben is, ám a visszaesést dominánsan mégis az állami fejlesztések jelentős visszaesése okozta. Ez pedig még nem a járvány, hanem az hétéves uniós költségvetési ciklikusságának a folyománya, ami hagyományosan nagyon erősen rányomja a bélyegét a költségvetés forrásból finanszírozott projektek alakulására.

Hogy ez mennyire így van, azt mutatja az is, hogy a beruházások általános mérséklődése ellenére a nemzetgazdasági beruházások több mint háromtizedét jelentő, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései a tárgynegyedévben kismértékben nőttek (1,1%), annak ellenére, hogy a nagy súlyt képviselő járműgyártás területén jelentős visszaesés következett be. A hosszabb ideje folyamatban lévő, nagyszabású projektek révén jelentősen bővültek a beruházások a villamosberendezés-gyártásban, a szintén jelentős gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban és a vegyi termék, anyag gyártásában is.

A részletesebb adatok még inkább alátámasztják a fentieket. A beruházási teljesítmény 58%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene még 4,0%-kal növekedni tudott (igaz, már itt sem akkora a lendület, mint a korábbi negyedéveben), amiben szerepet játszottak külföldi érdekeltségű vállalkozások nagy volumenű, „zöldmezős” beruházásainak kifutásai. Ugyanakkor a beruházások 10%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 17%-kal elmaradtak a bázisidőszakitól, részben az uniós forrásból finanszírozott projektek kisebb volumenű tárgyidőszaki megvalósítása miatt.

