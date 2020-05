Koronavírus: Magyarországon hatásos a vérplazmakezelés

Pillanatnyilag négy - eredetileg súlyos és krónikus - betegen alkalmazzák a vérplazmás kezelést a koronavírus ellen kísérleti terápiaként. Mindenki, aki kapja a kezelést, már jó állapotban van; vagy lekerült a gépről, vagy még rajta van, de nem romlik az állapota - nyilatkozta a növekedés.hu-nak Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója.

A szombaton megjelent interjúban a főigazgató elmondta, a vérplazmakezelés egyelőre kísérleti szakaszban van, ami azt is jelenti, hogy nincs pontosan meghatározott protokollja. Kitért arra is, hogy valószínűleg genetikai tényezők is szerepet játszanak a betegség lefolyásában.

Több családot is kezelnek, ahol egészen más lefolyású a betegség az egyes családtagoknál. Az alaphelyzet az, hogy az idősek nehezebben, a fiatalabbak könnyebben vészelik át a kórt. Van, ahol az édesapa intenzív osztályon van, a fiatalok közül az egyik súlyos beteg, de nem igényel intenzív ellátást, a testvére szintén beteg, de állapota nem súlyos, otthon vészeli át a betegséget - ismertette.

Azt látják, hogy a társbetegségek sokszor döntőek, például az elhízás komoly veszélyt jelent, mert az ilyen betegek nehezen lélegeztethetők - tette hozzá.

A főigazgató szerint a favipiravir nevű gyógyszer az enyhe lefolyású betegségek esetében alkalmazható, és ígéretes lehet a remdesivir gyógyszer is.

A járvány kezeléséről azt mondta, szerinte jól vizsgázott a magyar nép és a magyar egészségügy, jobban mint a nyugat-európai országok, hiszen arányaiban sokkal kevesebben haltak meg itt. "Nagyon időben reagáltunk, az emberek többsége komolyan vette a korlátozásokat, nem berzenkedtek ellene" - fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images