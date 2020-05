Most akkor 190 ezer vagy 330 ezer munkanélküli van Magyarországon?

Egyre több számmal találkozhatunk arról, hogy hány munkanélküli volt Magyarországon áprilisban. Egyes adatközlések szerint 190 ezer munkanélküli volt, más források szerint azonban 330 ezer feletti a létszámuk. Bemutatjuk, mi állhat legközelebb a valósághoz.

KSH: munkaerő-felmérés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban a munkanélküliek átlagos létszáma 187 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta 4,1%-on állt. Ez alig haladja meg a tavaly beállított történelmi mélypontot, ami 3,5%-os munkanélküliségi rátát jelentett. „Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 19 ezer fővel nőtt” – áll a közleményben. A jelentés alapján azt gondolhatnánk, hogy a koronavírus-járványban kifejezetten kevesen veszítették el a munkájukat, vagyis nem volt súlyos hatása a kialakuló válságnak a munkaerő-piacra.

A KSH azonban azt is közölte, hogy az állástalanokká válók száma az előző hónaphoz képest jelentősen, mintegy 73 ezer fővel növekedett. Döntő többségüket azonban nem a munkanélküliek közé sorolták, hanem az inaktív kategóriába, mert vagy nem kerestek munkát, vagy nem tudtak volna munkába állni. Nem csak a hazai statisztikai hivatal jár el így, hanem számos európai országban hasonló a helyzet, hiszen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) módszertana szerint csak azok számítanak munkanélkülinek, akik aktívan keresnek munkát és szinte azonnal (két héten belül) munkába is tudnának állni. Statisztikai módszertani kérdést miatt tettét tehát őket az inaktívak közé, ezek az emberek azonban minden bizonnyal szeretnének munkába állni, csak a vírus miatt bevezetett szigorú intézkedések (pl. kijárási korlátozás), valamint a gazdaság mélyrepülése ezt megakadályozták. Továbbá lehetnek olyanok is, akik kivárják, míg újraindulhat a saját vállalkozásuk, ezért nem keresnek munkát.

KSH: módosított munkaerő-felmérés

A Portfolio az KSH munkaerő-felmérésében az új munkanélkülieket a fenti tényezők miatt nem az inaktív kategóriába sorolja, hanem a munkanélküliek közé. Éppen ezért áprilisban már biztosan több mint 280 ezer munkanélküli volt Magyarországon, amely 6% feletti munkanélküliségi rátát jelent.

Ezt támasztják alá egyébként a foglalkoztatottságról szóló adatok is, ugyancsak a munkaerő-felmérés adataiból látszik, hogy áprilisban 73 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, 4 millió 368 ezer fő volt a hónapban. Jól látszik, hogy már itt is távol vagyunk a tavalyi 4,5 millió feletti foglalkoztatási csúcstól, ami alátámasztja, hogy a koronavírus-válság előtt 160-170 ezer munkanélkülihez képest jóval több mint 100 ezer fővel emelkedhetett a munkanélküliek létszáma áprilisig. Éppen ezért reális a 300 körüli munkanélkülivel számolni.

NFSZ: regisztrált álláskeresők

Segíthetnek eligazodni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai, amelyek azt mutatják meg, hogy hány álláskereső regisztrált a járási, illetve kerületi hivataloknál. Az NFSZ 331 ezer álláskeresőt tartott nyilván áprilisban, ami 69 ezer fős növekedés az előző év azonos időszakához képest, így 2019. áprilishoz képest az álláskeresők száma 26%-kal nőtt. Egy hónap alatt több mint 70 ezer álláskereső kérte a nyilvántartásba vételét.

Könnyen lehet, hogy a valóság még annál is kedvezőtlenebb, mint a hivatalos adat, hiszen a korlátozó intézkedések lassíthatták a regisztrációs folyamatot. Áprilisban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 7,1% volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 5%-os értéket mutatott.

Ipsos, Tárki, Publicus: közvélemény-kutatások

A Tárki által megkérdezettek 7%-a számolt be arról, hogy elvesztette munkahelyét áprilisban, az Ipsos és a Publicus felmérése pedig azt mutatta, hogy az emberek 9-10%-a veszítette el a munkáját vagy szűnt meg a vállalata a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Ez félmillió munkanélkülit jelentene áprilisra vonatkozóan, ami minden adatközlésnél magasabb számot jelentene.

A közvélemény-kutatásokban azonban bizonyára sokan munkanélkülinek vallották magukat abban az esetben is, ha nem tudnak éppen dolgozni, de a foglalkoztatási szolgálathoz sem jelentkeznek be. Ők a különböző szolgáltatást nyújtók (pl. fogorvos, fodrász, zárva tartó kereskedő), akik a korlátozó intézkedések miatt nem tudták végezni munkájukat, de hivatalosan nem minősültek munkanélkülinek. Döntő többségük viszont a korlátozó intézkedések feloldásával újra munkába állhatott.

Ami mégis a közvélemény-kutatások mellett szól, hogy a feketegazdaság helyzetet még az NFSZ adatai sem tudják mérni, hiszen akinek nem volt bejelentett álláshelye, az munkanélküli segélyt sem kap, vagyis nem regisztrál a szolgálathoz.

A fentiek alapján annyit biztosan állíthatunk, hogy áprilisban legalább 330 ezer álláskereső volt Magyarországon, hiszen a foglalkoztatási szolgálat regiszterében a 20-ai rázónapon ennyien szerepeltek. A 190 ezer körüli számok nem adnak valós képet a gazdaság helyzetéről és a munkaerő-piac állapotáról.



